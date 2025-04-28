Земля дышит огнем в Антарктиде: самый свирепый вулкан континента выбрасывает золотую пыль (фото)

На ледяном континенте раскиданы десятки вулканов, большинство из которых находятся в Западной Антарктиде и на Земле Мэри Берд. Ученые наблюдали за одним из самых свирепых вулканов континента и обнаружили, что он извергает золотую пыль, которую можно заметить на спутниковых снимках.

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Об этом пишет IFLScience.

Антарктида — покрытый льдом континент с невероятно низкими температурами, однако он также является местом вулканической активности. На ледяном континенте расположены десятки вулканов — исследование 2017 года показало, что в Западной Антарктиде и на Земле Мэри Берд находится 138 вулканов. Большинство из них бездействуют, однако 8 или 9 антарктических вулканов считаются активными.

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За последнее время было замечено извержение лишь трех вулканов, однако в далеком прошлом все было немного иначе. В недавнем исследовании ученые собрали ледяные керны из Антарктиды и обнаружили, что континент был охвачен гигантскими вулканическими извержениями во время последнего ледникового периода. Причем многие из них были крупнее любого извержения в современной истории.

Одним из самых свирепых вулканов на ледяном континенте считается гора Эребус — самый высокий действующий вулкан в Антарктиде с высотой 3794 метра и самый южный действующий вулкан на Земле. По словам исследователей, гора Эребус получила свое название в честь олицетворения тьмы в греческой мифологии и извергалась, когда капитан сэр Джеймс Кларк Росс впервые увидел ее в 1841 году.

Спутниковый снимок горы Эребус, пробивающейся сквозь облака Антарктиды, 25 ноября 2023 год Фото: USGS

Теперь ученые показали спутниковые снимки геологического гиганта, на которых виден намек на красный цвет в кратере на вершине. Примечательно, что это обжигающе горячее лавовое озеро, которое пузырится по крайней мере с 1972 года. Вулкан регулярно выбрасывает струи газа и пара. Известно, что в прошлые периоды вулканической активности он выбрасывал валуны частично расплавленной породы, известные как "вулканические бомбы".

Еще более странным оказалось то, что порывы газа вулкана на самом деле наполнены крошечными кристаллами металлического золота, не более 20 микрометров. Исследователи обнаружили, что за один день Эребус выбрасывает около 80 граммов золота — это эквивалентно 6000 долларам. Золотая пыль разлетается далеко и широко. Исследователи Антарктиды обнаружили следы золота в окружающем воздухе на расстоянии до 1000 километров от вулкана.

По мере того, как планета нагревается и ледяная хватка Антарктиды ослабевает, ученые начинают размышлять о скрытых последствиях, скрытых глубоко под поверхностью. Недавние исследования показывают, что по мере того, как изменение климата ускоряет таяние льда, вызванное этим снижение давления на подземные магматические очаги Антарктиды может спровоцировать извержения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые заглянули под гигантский ледяной щит Антарктиды: там процветает жизнь.