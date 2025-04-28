Земля дихає вогнем в Антарктиді: найлютіший вулкан континенту викидає золотий пил (фото)

На крижаному континенті розкидані десятки вулканів, більшість з яких розташовані в Західній Антарктиді та на Землі Мері Берд. Вчені спостерігали за одним із найлютіших вулканів континенту і виявили, що він вивергає золотий пил, який можна помітити на супутникових знімках.

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Про це пише IFLScience.

Антарктида — вкритий льодом континент із неймовірно низькими температурами, проте він також є місцем вулканічної активності. На крижаному континенті розташовані десятки вулканів — дослідження 2017 року показало, що в Західній Антарктиді та на Землі Мері Берд розташовано 138 вулканів. Більшість із них не діють, проте 8 або 9 антарктичних вулканів вважаються активними.

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За останній час було помічено виверження лише трьох вулканів, проте в далекому минулому все було трохи інакше. У недавньому дослідженні вчені зібрали крижані керни з Антарктиди й виявили, що континент був охоплений гігантськими вулканічними виверженнями під час останнього льодовикового періоду. Причому багато з них були більшими за будь-яке виверження в сучасній історії.

Одним із найлютіших вулканів на крижаному континенті вважається гора Еребус — найвищий активний вулкан в Антарктиді з висотою 3794 метри та найпівденніший вулкан на Землі, що діє. За словами дослідників, гора Еребус отримала свою назву на честь уособлення темряви в грецькій міфології та вивергалася, коли капітан сер Джеймс Кларк Росс уперше побачив її 1841 року.

Супутниковий знімок гори Еребус, що пробивається крізь хмари Антарктиди, 25 листопада 2023 року Фото: pandemia

Тепер учені показали супутникові знімки геологічного гіганта, на яких видно натяк на червоний колір у кратері на вершині. Примітно, що це палюче гаряче лавове озеро, яке пузириться принаймні з 1972 року. Вулкан регулярно викидає струмені газу і пари. Відомо, що в минулі періоди вулканічної активності він викидав валуни частково розплавленої породи, відомі як "вулканічні бомби".

Ще дивнішим виявилося те, що пориви газу вулкана насправді наповнені крихітними кристалами металевого золота, не більше 20 мікрометрів. Дослідники виявили, що за один день Еребус викидає близько 80 грамів золота — це еквівалентно 6000 доларам. Золотий пил розлітається далеко і широко. Дослідники Антарктиди виявили сліди золота в навколишньому повітрі на відстані до 1000 кілометрів від вулкана.

У міру того, як планета нагрівається і крижана хватка Антарктиди слабшає, вчені починають міркувати про приховані наслідки, приховані глибоко під поверхнею. Нещодавні дослідження показують, що в міру того, як зміна клімату прискорює танення льоду, викликане цим зниження тиску на підземні магматичні осередки Антарктиди може спровокувати виверження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зазирнули під гігантський крижаний щит Антарктиди: там процвітає життя.