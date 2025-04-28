Огромные крокодилы, пожирающие динозавров, появлялись на Земле несколько раз: почему они возвращались

Гигантские древние крокодилы похожи на ужасающие версии крабов, с некоторым необъяснимым притяжением к одной и той же форме тела. Исследователи обнаружили, что ниша гигантских крокодилов на самом деле была заполнена несколько раз в истории планеты.

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Об этом пишет IFLScience.

Гигантские крокодилы, питающиеся крупными динозаврами, забредающими в их водно-болотные угодья мелового периода, не были тесно связаны с современными аллигаторами, как считалось ранее. Ученые обнаружили, что на самом деле, эти животные довольно далеки от современных крокодилов. Новое открытие показывает, что ниша гигантских крокодилов была заполнена несколько раз в истории нашей планеты, а отдаленно родственные виды эволюционировали в нее, когда экосистема была подходящей, чтобы поддерживать их.

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Гигантские крокодилы, или дейнозухи, что в переводе означает "ужасный крокодил", обитали в водно-болотных угодьях и охотились на самых крупных динозавров. Известно, что их тела достигали в длину почти 8 метров, а зубы, как считают ученые, были соизмеримы с бананом.

В новом исследовании группа под руководством доктора Мартона Раби из Тюбингенского университета создала генеалогическое древо крокодилов, сравнив ДНК двух десятков ныне живущих крокодилов, аллигаторов и кайманов, а также 219 признаков ископаемых примерно 100 вымерших видов.

Отметим, что науке известно много видов гигантских крокодилов, в том числе гигантский южноамериканский кайман Purussaurus и Sarcosuchus, живший в Южной Америке и Африке в раннем меловом периоде, когда эти два вида были связаны. Результаты нового исследования показывают, что на самом деле они не были тесно связаны друг с другом. Вместо этого, как обнаружили ученые, крокодилы независимо эволюционировали до длины не менее 7 метров в 12 известных случаях.

По словам доктора Раби, один вид гигантских крокодилов произошел в Восточной Африке 2 миллиона лет назад. Более того, есть свидетельства существования хищников, близких к этому размеру, из 19 века. Ученые также считают, что эти гигантские хищники, вероятно, вымерли из-за чрезмерной охоты и разрушения среды обитания.

Доктор Мартон Раби (справа) и доктор Тобиас Массонне (слева) с двумя крупнейшими черепами современных видов крокодилов Фото: Universität Tübingen

Авторы исследования также утверждают, что дейнозух был вовсе не таким большим, как считалось ранее. Согласно новому исследованию, древние хищники достигали лишь около 7,7 метра. Для сравнения, предыдущие оценки указывали на то, что гигантские крокодилы достигали 12 метров, но доктор Раби с коллегами считают, что относительно длинная морда обманула тех, кто делал расчеты.

С другой стороны, ученые признают, что некоторые отдельные окаменелости действительно намекают на существование более крупных дейнозуха. Для сравнения, Брут, знаменитый крокодил, поедающий акул, достигает 6 метров в длину.

Несмотря на более миниатюрные размеры, ученые считают, что дейнозух все же охотился на крупных динозавров и не боялся вступать в противостояние с конкурирующим высшим хищником. Крокодилы дейнозуха охотились на динозавров — это было выведено из следов укусов, найденных даже на костях ранних родственников тираннозавра

Авторы исследования также предполагают, что дейнозух, вероятно, рано отделился от крокодилового дерева, а не имел близкого родства с кем-либо из выживших.

Ранее Фокус писал о том, что ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила.