Величезні крокодили, що пожирали динозаврів, з'являлися на Землі кілька разів: чому вони поверталися

Гігантські стародавні крокодили схожі на жахливі версії крабів, з деяким нез'ясовним тяжінням до однієї й тієї ж форми тіла. Дослідники виявили, що ніша гігантських крокодилів насправді була заповнена кілька разів в історії планети.

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Про це пише IFLScience.

Гігантські крокодили, що харчувалися великими динозаврами, які забрідали в їхні водно-болотні угіддя крейдяного періоду, не були тісно пов'язані з сучасними алігаторами, як вважалося раніше. Вчені виявили, що насправді, ці тварини досить далекі від сучасних крокодилів. Нове відкриття показує, що ніша гігантських крокодилів була заповнена кілька разів в історії нашої планети, а віддалено споріднені види еволюціонували в неї, коли екосистема була придатною, щоб підтримувати їх.

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Гігантські крокодили, або дейнозухи, що в перекладі означає "жахливий крокодил", мешкали у водно-болотних угіддях і полювали на найбільших динозаврів. Відомо, що їхні тіла сягали завдовжки майже 8 метрів, а зуби, як вважають учені, були сумірні з бананом.

У новому дослідженні група під керівництвом доктора Мартона Рабі з Тюбінгенського університету створила генеалогічне древо крокодилів, порівнявши ДНК двох десятків крокодилів, які живуть нині, алігаторів і кайманів, а також 219 ознак викопних приблизно 100 вимерлих видів.

Зазначимо, що науці відомо багато видів гігантських крокодилів, зокрема гігантський американський південноамериканський кайман Purussaurus і Sarcosuchus, що жив у Південній Америці та Африці в ранньому крейдяному періоді, коли ці два види були пов'язані. Результати нового дослідження показують, що насправді вони не були тісно пов'язані один з одним. Натомість як виявили вчені, крокодили незалежно еволюціонували до довжини щонайменше 7 метрів у 12 відомих випадках.

За словами доктора Рабі, один вид гігантських крокодилів стався у Східній Африці 2 мільйони років тому. Ба більше, є свідчення існування хижаків, близьких до цього розміру, з 19 століття. Вчені також вважають, що ці гігантські хижаки, ймовірно, вимерли через надмірне полювання і руйнування середовища проживання.

Доктор Мартон Рабі (праворуч) і доктор Тобіас Массонне (ліворуч) з двома найбільшими черепами сучасних видів крокодилів Фото: динозавр

Автори дослідження також стверджують, що дейнозух був зовсім не таким великим, як вважалося раніше. Згідно з новим дослідженням, стародавні хижаки досягали лише близько 7,7 метра. Для порівняння, попередні оцінки вказували на те, що гігантські крокодили досягали 12 метрів, але доктор Рабі з колегами вважають, що відносно довга морда обдурила тих, хто робив розрахунки.

З іншого боку, вчені визнають, що деякі окремі скам'янілості справді натякають на існування більших дейнозухів. Для порівняння, Брут, знаменитий крокодил, який поїдає акул, досягає 6 метрів у довжину.

Попри більш мініатюрні розміри, вчені вважають, що дейнозух все ж полював на великих динозаврів і не боявся вступати в протистояння з вищим хижаком, що конкурував. Крокодили дейнозуха полювали на динозаврів — це було виведено зі слідів укусів, знайдених навіть на кістках ранніх родичів тиранозавра

Автори дослідження також припускають, що дейнозух, імовірно, рано відокремився від крокодилового дерева, а не мав близької спорідненості з будь-ким із тих, хто вижив.

Раніше Фокус писав про те, що вчені 14 років думали, як назвати доісторичного крокодила.