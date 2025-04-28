В Бостонской гавани скрыто редкое затонувшее поле друмлинов: их создали ледяные гиганты

Гавань усеяна множеством травяных курганов, выглядывающих из воды и похожих на острова. Однако это вовсе не обычные острова, а затонувшие друмлины — овальные холмы, тысячи лет назад созданные ледяными гигантами.

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Об этом пишет IFLScience.

Друмины — плавно округлые овальные холмы, образующиеся, когда ледники движутся по обломкам из глины, песка, гравия и валунов, отложенных непосредственно льдом. По мере скольжения ледник преобразует материал в обтекаемые курганы, придавая друмлинам их удлиненный и гладкий вид. Эти структуры часто встречаются группами, известными как "поля друмлинов", где отдельные острова выстраиваются в направлении движения льда тысячи лет назад.

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По словам исследователей, в некоторых случаях поля друмлинов могут быть затоплены водой из-за повышения уровня моря, создавая скопление так называемых островов друмлинов. Однако они невероятно редки — по данным Службы национальных парков, в мире всего три затопленных поля друмлинов, одно из которых находится в Бостонской гавани.

За последние 100 000 лет геология Бостонского бассейна была создана и изменена мощными волнами оледенения. Предыдущие исследования показали, что последние ледяные потрясения, произошедшие между 20 000 и 10 000 лет назад ландшафт был сформирован в виде поля друмлинов.

Бостонское поле друмлинов состоит из 34 островов, расположенных в национальном и государственном парке островов Бостонской гавани. Одними из наиболее впечатляющих из них является остров Джорджес, расположенный у входа в гавань и являющийся домом для укреплений времен Гражданской войны.

Бостонский маяк на острове Литл-Брюстер в Бостонской гавани, Массачусетс Фото: Shutterstock

Отметим, что слово "друмлин" происходит от ирландского слова droimnín, что означает "маленький хребет". Любопытно, что еще одно из трех затопленных полей друмлинов также можно найти вдоль атлантического побережья графства Мейо в Ирландии. Предполагается, что третье поле друмлинов находится во Флайокудля в юго-восточной Исландии.

По словам исследователей, наличие этих редких, затопленных островов в Бостонской гавани и заливе Клю подчеркивает глубокую связь между этими двумя местами по разные стороны Атлантического океана.

К слову ученые обнаружили следы на морском дне, которые ранее были оставлены огромными ледяными гигантами, бродившими у берегов Великобритании. В новом исследовании ученые впервые обнаружили, что в прошлом огромные айсберги, подобные тем, что сегодня мы можем наблюдать в Антарктиде, ранее дрейфовали менее чем в 145 километрах от береговой линии Великобритании. Теперь ученые впервые нашли их следы на морском дне.

Ранее Фокус писал об островах, которых никогда не существовало: самые известные "открытия" выдуманных земель.