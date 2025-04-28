У Бостонській гавані приховано рідкісне затонуле поле друмлінів: їх створили крижані гіганти

Гавань усіяна безліччю трав'яних курганів, що визирають з води та схожі на острови. Однак це зовсім не звичайні острови, а затонулі друмліни — овальні пагорби, тисячі років тому створені крижаними гігантами.

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Про це пише IFLScience.

Друміни — плавно округлі овальні пагорби, що утворюються, коли льодовики рухаються уламками з глини, піску, гравію і валунів, відкладених безпосередньо льодом. У міру ковзання льодовик перетворює матеріал на обтічні кургани, надаючи друмлінам їхнього подовженого і гладкого вигляду. Ці структури часто зустрічаються групами, відомими як "поля друмлінів", де окремі острови шикуються в напрямку руху льоду тисячі років тому.

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За словами дослідників, у деяких випадках поля друмлінів можуть бути затоплені водою через підвищення рівня моря, створюючи скупчення так званих островів друмлінів. Однак вони неймовірно рідкісні — за даними Служби національних парків, у світі всього три затоплених поля друмлінів, одне з яких розташоване в Бостонській гавані.

За останні 100 000 років геологію Бостонського басейну було створено та змінено потужними хвилями заледеніння. Попередні дослідження показали, що останні крижані потрясіння, що відбулися між 20 000 і 10 000 років тому, ландшафт був сформований у вигляді поля друмлінів.

Бостонське поле друмлінів складається з 34 островів, розташованих у національному та державному парку островів Бостонської гавані. Одними з найбільш дивовижних з них є острів Джорджес, розташований біля входу в гавань, на якому розташовані укріплення часів Громадянської війни.

Бостонський маяк на острові Літл-Брюстер у Бостонській гавані, Массачусетс Фото: Shutterstock

Зазначимо, що слово "друмлін" походить від ірландського слова droimnín, що означає "маленький хребет". Цікаво, що ще одне з трьох затоплених полів друмлінів також можна знайти вздовж атлантичного узбережжя графства Мейо в Ірландії. Припускають, що третє поле друмлінів розташоване у Флайокудля в південно-східній Ісландії.

За словами дослідників, наявність цих рідкісних, затоплених островів у Бостонській гавані та затоці Клю підкреслює глибокий зв'язок між цими двома місцями по різні боки Атлантичного океану.

До слова, вчені виявили сліди на морському дні, які раніше були залишені величезними крижаними гігантами, що бродили біля берегів Великої Британії. У новому дослідженні вчені вперше виявили, що в минулому величезні айсберги, подібні до тих, що сьогодні ми можемо спостерігати в Антарктиді, раніше дрейфували менш ніж за 145 кілометрів від берегової лінії Великої Британії. Тепер учені вперше знайшли їхні сліди на морському дні.

Раніше Фокус писав про острови, яких ніколи не існувало: найвідоміші "відкриття" вигаданих земель.