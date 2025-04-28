Человечеству удалось спасти один вид от вымирания: популяции восстанавливаются по всему миру

Исследователи только что озвучили хорошие новости: популяции морских черепах восстанавливаются по всему миру, но предстоит еще много работы. В новом исследовании ученые оценили почти полсотни популяций шести видов морских черепах по всему миру и пришли к выводу, что все они переживают подъем.

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Об этом пишет IFLScience.

Новое исследование было проведено Международным союзом охраны природы (МСОП) и оценивало 48 популяций шести видов морских черепах по всему миру, а также изучает состояние их среды обитания, угрозы и природоохранный потенциал. Результаты впервые принесли хорошие новости: находящиеся на грани исчезновения популяции морских черепах восстанавливаются по всему миру.

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По данным Музея естественной истории в Лондоне, морские черепахи существуют уже давно: они пережили динозавров и массовое вымирания, однако им не удалось пережить взаимодействие с людьми. В результате животные оказались на грани вымирания, а наибольшим риском для их выживания оказались люди.

Среди проблем, нависших над морскими черепахами также:

запутывание в рыболовных снастях;

мусор в океане, в том числе и микропластик;

пластиковые кольца, которые деформируют панцири молодых особей;

столкновения с лодками;

разливы нефти;

охота;

туризм.

Люди охотятся на морских черепах из-за мяса и панцирей, которые используются для изготовления украшений и декора. Животные также являются жертвами требований традиционной медицины — данные указывают, что около половины яиц морских черепах в Западной Африке в конечном итоге оказываются на черном рынке.

Еще одной угрозой также является изменение климата, поскольку пол морских черепах зависит от температуры, при которой инкубируются яйца. Простыми словами, по мере повышения температуры популяции могут колебаться в сторону чрезвычайно большого количества самок — это приводит к падению темпов воспроизводства.

Теперь, к счастью для морских черепах, ученые получили хорошие новости: после десятилетий усилий по сохранению во всем мире, похоже, ситуация начала улучшаться. Исследователи отмечают, что десятилетия охраны морских черепах окупились: риски для животных снизились, а популяция выросла.

Результаты нового исследования указывают на то, что популяции морских черепах по всему миру характеризуются относительно высокой численностью, а также стабильными или растущими тенденциями численности. Кроме того ученые обнаружили относительно низкое воздействие угроз на уровне популяции. Отметим, что нынешние цифры почти вдвое выше, чем в 2011 году.

Поскольку шесть из семи видов морских черепах помечены МСОП как уязвимые к вымиранию или находящиеся под угрозой исчезновения, седьмой вид, плоскоспинная черепаха, избежал обозначения только потому, что недостаточно данных для точной оценки его уязвимости, — эти подъемы являются невероятной новостью. Это касается не только самих черепах, но и экосистем по всему миру, которые зависят от них как от ключевых видов.

Ранее Фокус писал о том, что крохотные черепахи с рюкзаками помогли ученым разгадать научную загадку: о чем речь.