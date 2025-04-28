Людству вдалося врятувати один вид від вимирання: популяції відновлюються по всьому світу

Дослідники щойно озвучили хороші новини: популяції морських черепах відновлюються по всьому світу, але попереду ще багато роботи. У новому дослідженні вчені оцінили майже півсотні популяцій шести видів морських черепах по всьому світу і дійшли висновку, що всі вони переживають підйом.

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Про це пише IFLScience.

Нове дослідження було проведене Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) і оцінювало 48 популяцій шести видів морських черепах у всьому світі, а також вивчало стан їхнього середовища проживання, загрози і природоохоронний потенціал. Результати вперше принесли хороші новини: популяції морських черепах, що перебувають на межі зникнення, відновлюються по всьому світу.

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За даними Музею природної історії в Лондоні, морські черепахи існують уже давно: вони пережили динозаврів і масове вимирання, проте їм не вдалося пережити взаємодію з людьми. У результаті тварини опинилися на межі вимирання, а найбільшим ризиком для їхнього виживання виявилися люди.

Серед проблем, що нависли над морськими черепахами також:

заплутування в рибальських снастях;

сміття в океані, зокрема й мікропластик;

пластикові кільця, які деформують панцири молодих особин;

зіткнення з човнами;

розливи нафти;

полювання;

туризм.

Люди полюють на морських черепах через м'ясо і панцири, які використовуються для виготовлення прикрас і декору. Тварини також є жертвами вимог традиційної медицини — дані вказують, що близько половини яєць морських черепах у Західній Африці зрештою опиняються на чорному ринку.

Ще однією загрозою також є зміна клімату, оскільки стать морських черепах залежить від температури, за якої інкубуються яйця. Простими словами, у міру підвищення температури популяції можуть коливатися в бік надзвичайно великої кількості самок — це призводить до падіння темпів відтворення.

Тепер, на щастя для морських черепах, учені отримали хороші новини: після десятиліть зусиль зі збереження в усьому світі, схоже, ситуація почала поліпшуватися. Дослідники зазначають, що десятиліття охорони морських черепах окупилися: ризики для тварин знизилися, а популяція зросла.

Результати нового дослідження вказують на те, що популяції морських черепах по всьому світу характеризуються відносно високою чисельністю, а також стабільними або висхідними тенденціями чисельності. Крім того, вчені виявили відносно низький вплив загроз на рівні популяції. Зазначимо, що нинішні цифри майже вдвічі вищі, ніж у 2011 році.

Оскільки шість із семи видів морських черепах позначені МСОП як вразливі до вимирання або такі, що перебувають під загрозою зникнення, сьомий вид, плоскоспинна черепаха, уникнув позначення тільки тому, що недостатньо даних для точної оцінки його вразливості, — ці підйоми є неймовірною новиною. Це стосується не тільки самих черепах, а й екосистем по всьому світу, які залежать від них як від ключових видів.

Раніше Фокус писав про те, що крихітні черепахи з рюкзаками допомогли вченим розгадати наукову загадку: про що йдеться.