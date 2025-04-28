Крупнейший водоворот в мире мчит со скоростью 16 км/час и является домом ведьмы: о чем речь

Водоворот Корриврекан — один из крупнейших водоворотов на планете, достигающий скорости 8,5 узла и производящий звук, который слышен даже на расстоянии 16 километров. «Бушующий котел» был назван в честь норвежского короля и, как говорят, является домом ведьмы.

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Об этом пишет Live Science.

Водоворот представляет собой яростное круговое течение между шотландскими островами Джура и Скарба и был прозван исследователями "бушующим котлом". Водоворот был назван в честь залива Корриврекан, который в свою очередь был назван в честь норвежского короля Брекана.

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Согласно легенде, Брекан оставил свою лодку в водовороте на три для, пытаясь доказать свою доблесть шотландскому вождю, на дочери которого хотел жениться. Норвежский король использовал три каната, чтобы закрепить свое судно — один из пеньки, другой из шерсти и третий из волос девственниц — но они порвались, и он утонул. Согласно легенде, волосы девственниц должны были уберечь Брекан, увы, одна из женщин не была целомудренной.

По словам исследователей, "Corry" в "Corryvreckan" происходит от гэльского слова "coire", обозначающего котел, поэтому полное название означает "котел Брекана". Ученые также отмечают, что водоворот Корриврекан по праву занимает место крупнейшего водоворота в мире. Известно, что он был создан океанскими течениями, которые огибают восточное и западное побережье Юры, прежде чем встретиться у самой северной оконечности острова.

Залив действует как воронка, загоняя воду в узкий пролив между Джурой и Скарбой и увеличивая скорость до 8,5 узла или 16 км/час. Огромная дыра в восточной части залива и подводный базальтовый столб прямо у Скарбы создают вихревое движение, выталкивая воду вниз, а затем вверх.

Предыдущие исследования показали, что глубина дыры на самом деле составляет 220 метров, а столб, также известный как "Старая Ведьма", поднимается с глубины от 70 до 29 метров под поверхностью. Согласно легенде, крупнейший водоворот в мире также является домом ведьмы.

Любопытно, что водоворот, расположенный над Старой Ведьмой, порой бывает столь сильным, что его рев разносится на 16 километров. Наблюдения также показывают, что волны здесь могут достигать 9 метров, делая залив Корриврекан одним из самых опасных проходов вокруг Британских островов.

Считается, что Оруэл и его сын едва не утонули в заливе во время прогулки на лодке вокруг острова Джура в 1947 году. К счастью, рыбаки сумели спасти их от водоворота. В тот момент они жили на острове, когда Оруэл писал своей знаменитый роман "1984".

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