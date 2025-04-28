Найбільший вир у світі мчить зі швидкістю 16 км/год і є домом відьми: про що йдеться

Вир Корріврекан — один із найбільших вирів на планеті, що досягає швидкості 8,5 вузла і видає звук, який чути навіть на відстані 16 кілометрів. "Бурхливий казан" був названий на честь норвезького короля і, як кажуть, є домом відьми.

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Про це пише Live Science.

Вир являє собою люту кругову течію між шотландськими островами Джура і Скарба, яку дослідники прозвали "бурхливим котлом". Вир було названо на честь затоки Корріврекан, яку, своєю чергою, було названо на честь норвезького короля Брекана.

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Згідно з легендою, Брекан залишив свій човен у вирі на три дні, намагаючись довести свою доблесть шотландському вождю, з донькою якого хотів одружитися. Норвезький король використав три канати, щоб закріпити своє судно — один із прядива, інший із вовни й третій із волосся незайманих — але вони порвалися, і він потонув. Згідно з легендою, волосся незайманих дівчат мало вберегти Брекан, на жаль, одна з жінок не була цнотливою.

За словами дослідників, "Corry" в "Corryvreckan" походить від гельського слова "coire", що означає котел, тому повна назва означає "котел Брекана". Науковці також зазначають, що вир Корріврекан по праву посідає місце найбільшого виру у світі. Відомо, що він був створений океанськими течіями, які огинають східне і західне узбережжя Юри, перш ніж зустрітися біля найпівнічнішого краю острова.

Затока діє як лійка, заганяючи воду у вузьку протоку між Джурою і Скарбою і збільшуючи швидкість до 8,5 вузла або 16 км/год. Величезна діра в східній частині затоки й підводний базальтовий стовп прямо біля Скарби створюють вихровий рух, виштовхуючи воду вниз, а потім вгору.

Попередні дослідження показали, що глибина діри насправді становить 220 метрів, а стовп, також відомий як "Стара Відьма", підіймається з глибини від 70 до 29 метрів під поверхнею. Згідно з легендою, найбільший вир у світі також є домом відьми.

Цікаво, що вир, розташований над Старою Відьмою, часом буває настільки сильним, що його рев розноситься на 16 кілометрів. Спостереження також показують, що хвилі тут можуть досягати 9 метрів, роблячи затоку Корріврекан одним із найнебезпечніших проходів навколо Британських островів.

Вважається, що Оруелл і його син ледь не потонули в затоці під час прогулянки на човні навколо острова Джура 1947 року. На щастя, рибалки зуміли врятувати їх від виру. У той момент вони жили на острові, коли Оруелл писав свій знаменитий роман "1984".

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