Астрономы изучили темную туманность и обнаружили, как сформировалась Солнечная система (фото)

Ученые использовали одну из самых мощных цифровых камер в мире, Dark Energy Camera, установленную на телескопе в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, чтобы изучить темную туманность, известную как молекулярное облако Циркуль Запад.

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Об этом пишет Live Science.

Темная туманность в облаке Циркуль Запад находится на расстоянии 2500 световых лет от нас в созвездии Циркуль. Размер туманности оценивается в 180 световых лет, и она имеет массу в 250 000 раз больше, чем у Солнца. Эта темная туманность примерно в 60 раз больше, чем Солнечная система.

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Молекулярное облако Циркуль Запад представляет собой огромное скопление газа, необходимого для образования новых звезд. Такие объекты называют темными туманностями, потому что они имеют настолько плотные газ и пыль, что свет не может проникнуть через них.

Несмотря на то, что молекулярное облако Циркуль Запад является темной туманностью, оно не настолько темное, чтобы полностью скрывать свои молодые звезды. Ученые увеличили масштаб этой области с помощью Dark Energy Camera, чтобы рассмотреть эти молодые звезды и связанные с ними явления более подробно.

Увеличенная версия изображения показывает несколько объектов Хербига-Аро Фото: NOIRLab

Астрономы выяснили, что темная туманность является регионом активного образования новых звезд, где холодный, плотный газ регулярно сжимается под действием гравитации и создает звезды.

На изображении видны яркие точки света, показывающие, где молодые звезды начали выбрасывать огромные струи ионизирующей энергии, которая пробивается через темноту. За темными границами молекулярного облака свет далеких звезд создает оранжевое фоновое свечение.

Крупный план двух объектов Хербига-Аро, обнаруженных в молекулярном облаке Циркуль Запад: HH 76 (выше центра изображения) и HH 77 (внизу слева) Фото: NOIRLab

Увеличенное изображение молекулярного облака показывает больше характерных структур, указывающих на звездообразование, включая ряд объектов Хербига-Аро. Они образуются, когда быстро движущийся газ, выделяемый молодыми звездами, сталкивается с более медленно движущимся газом, который их окружает. Газ нагревается и выталкивается наружу, создавая струи красочного излучения.

По мере того, как молодые звезды выпускают излучение, они постепенно проделывают дыры в темном газовом облаке, окружающем их, формируя из него рваные, похожие на усики формы, которые можно увидеть на изображении. Такие области, где звезды взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее на разных стадиях своего развития, представляют собой естественную лабораторию для изучения динамики звездообразования, а также эволюции молекулярных облаков и галактик в целом.

Ученые говорят, что, возможно, наша Солнечная система сформировалась в похожих условиях.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что гости с Луны постоянно попадают на Землю. Ученые выяснили, что почти 25% материала, выброшенного с Луны, попадает на нашу планету.

Также Фокус писал о том, что астрономы наконец-то напали на след таинственной Девятой планеты. Ученые нашли очень перспективного кандидата на роль неуловимой Девятой планеты.