Астрономи вивчили темну туманність і виявили, як сформувалася Сонячна система (фото)

Вчені використовували одну з найпотужніших цифрових камер у світі, Dark Energy Camera, встановлену на телескопі в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі, щоб вивчити темну туманність, відому як молекулярна хмара Циркуль Захід.

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Про це пише Live Science.

Темна туманність у хмарі Циркуль Захід розташована на відстані 2500 світлових років від нас у сузір'ї Циркуль. Розмір туманності оцінюють у 180 світлових років, і вона має масу в 250 000 разів більшу, ніж у Сонця. Ця темна туманність приблизно в 60 разів більша, ніж Сонячна система.

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Молекулярна хмара Циркуль Захід являє собою величезне скупчення газу, необхідного для утворення нових зірок. Такі об'єкти називають темними туманностями, тому що вони мають настільки щільні газ і пил, що світло не може проникнути через них.

Незважаючи на те, що молекулярна хмара Циркуль Захід є темною туманністю, вона не настільки темна, щоб повністю приховувати свої молоді зірки. Вчені збільшили масштаб цієї області за допомогою Dark Energy Camera, щоб розглянути ці молоді зірки і пов'язані з ними явища більш детально.

Збільшена версія зображення показує кілька об'єктів Хербіга-Аро Фото: комета

Астрономи з'ясували, що темна туманність є регіоном активного утворення нових зірок, де холодний, щільний газ регулярно стискається під дією гравітації і створює зірки.

На зображенні видно яскраві точки світла, що показують, де молоді зірки почали викидати величезні струмені іонізуючої енергії, що пробивається через темряву. За темними межами молекулярної хмари світло далеких зірок створює помаранчеве фонове світіння.

Крупний план двох об'єктів Хербіга-Аро, виявлених у молекулярній хмарі Циркуль Захід: HH 76 (вище за центр зображення) і HH 77 (внизу ліворуч) Фото: комета

Збільшене зображення молекулярної хмари показує більше характерних структур, що вказують на зореутворення, включно з низкою об'єктів Хербіга-Аро. Вони утворюються, коли швидко рухомий газ, що виділяється молодими зірками, стикається з повільніше рухомим газом, який їх оточує. Газ нагрівається і виштовхується назовні, створюючи струмені барвистого випромінювання.

У міру того, як молоді зірки випускають випромінювання, вони поступово проробляють дірки в темній газовій хмарі, що оточує їх, формуючи з неї рвані, схожі на вусики форми, які можна побачити на зображенні. Такі області, де зірки взаємодіють з навколишнім середовищем і змінюють його на різних стадіях свого розвитку, являють собою природну лабораторію для вивчення динаміки зореутворення, а також еволюції молекулярних хмар і галактик загалом.

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