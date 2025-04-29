Тираннозавр Рекс — самый медленный динозавр на Земле: кто из древних хищников был самым быстрым (видео)

До 1960-х годов ученые считали, что все динозавры были хладнокровными и медлительными животными. Однако уже в 1964 году палеонтологи обнаружили дейнониха — динозавра, оснащенного большими серповидными когтями, легким телом и сильными ногами. Новая окаменелость предполагает, что животное было быстрым и ловким.

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Об этом пишет Live Science.

Открытие группы палеонтологов под руководством Джона Острома предполагало, что динозавры на самом деле были ловкими и активными. В результате открытие 1964 года положило начало научному сдвигу, предопределившему наше понимание динозавров. Ученые также выяснили, что многие из них в действительности были значительно быстрее, чем считалось ранее. Но кто из динозавров на самом деле был самым быстрым?

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По словам палеонтолога из Музея естественной истории в Лондоне Сюзанны Мейдмент, самым быстрым динозавром на Земле, вероятно, был орнитомимозавр. Эти долговязые двуногие динозавры из позднего мелового периода часто описываются как страусоподобные, с чертами, которые предполагают, что они были созданы для скорости.

В начале 1970-х годов профессор зоологии Роберт Макнил Александр попытался ответить на этот вопрос с помощью биомеханики, применив физику и инженерию к изучению движения животных. Наблюдая за современными животными, Александер обнаружил связь между длиной ноги и длиной шага, которую можно было использовать для оценки скорости животного. В течение многих лет ученые измеряли расстояние шага динозавров и размер стопы, однако позже пришли к выводу, что такой метод, вероятно, неточен.

По словам палеонтолога и доцента биологии в Университете Саффолка в Бостоне Евгении Голд, основная проблема метода заключается в том, что следы не могут показать, на какой именно скорости двигался динозавр и была ли она максимальной. Поскольку следовые дорожки дают лишь частичные и иногда вводящие в заблуждение снимки движения динозавра, "у нас нет удивительно хороших данных о максимальной скорости".

В новом исследовании профессор естественных наук в Университете Манчестера в Великобритании Уильяма Селлерса с коллегами обратились к эволюционной робототехнике и биомеханическому моделированию, чтобы получить более точную картину. Ученые использовали компьютерные скелеты и системы моделирования на основе физики, чтобы моделировать движения динозавров. В результате им удалось показать, как животные, вероятно, двигались в трех измерениях, что позволило более реалистично оценить максимальную скорость движения животных.

Поскольку мягкие ткани, такие как мышцы и сухожилия, не окаменевают, Селлерсу пришлось оценить размер и массу мышц. Он утверждает, что его оценки обоснованы, поскольку "мышцы позвоночных не сильно различаются.

Далее ученые использовали современных животных, в том числе людей, страусов и эму, чтобы подтвердить свои компьютерные модели. Результаты нового исследования указывают, что среди пяти динозавров, смоделированных командой — Allosaurus, Compsognathus, Dilophosaurus, Tyrannosaurus rex и Velociraptor — Compsognathus был самым быстрым. Его скорость достигала 64,1 км/час, на втором месте оказался Velociraptor со скоростью 38,9 км/час. Все пять из этих динозавров — тероподы — группа в основном плотоядных динозавров, которые ходили на двух ногах и были от маленьких до очень больших.

Любопытно, что тираннозавр Рекс в действительности оказался самым медленным в группе, развивая скорость около 28,8 км/час. Дело в том, что T. rex был слишком большим, чтобы бегать: его масса оказывала бы огромную нагрузку на его кости, заставляя их ломаться; некоторые данные указывают на то, что скорость передвижения тираннозавра могла составлять от 16 до 40 км/час.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, откуда палеонтологи знают, как выглядят динозавры.