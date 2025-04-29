Тиранозавр Рекс — найповільніший динозавр на Землі: хто з давніх хижаків був найшвидшим (відео)

До 1960-х років учені вважали, що всі динозаври були холоднокровними й повільними тваринами. Однак уже 1964 року палеонтологи виявили дейноніха — динозавра, оснащеного великими серпастими кігтями, легким тілом і сильними ногами. Нова скам'янілість припускає, що тварина була швидкою і спритною.

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Про це пише Live Science.

Відкриття групи палеонтологів під керівництвом Джона Острома припускало, що динозаври насправді були спритними й активними. У результаті відкриття 1964 року поклало початок науковому зрушенню, що визначило наше розуміння динозаврів. Вчені також з'ясували, що багато хто з них насправді був значно швидшим, ніж вважалося раніше. Але хто з динозаврів насправді був найшвидшим?

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За словами палеонтологині з Музею природної історії в Лондоні Сюзанни Мейдмент, найшвидшим динозавром на Землі, ймовірно, був орнітомімозавр. Ці довготелесі двоногі динозаври з пізнього крейдяного періоду часто описуються як страусоподібні, з рисами, які припускають, що вони були створені для швидкості.

На початку 1970-х років професор зоології Роберт МакНіл Александер спробував відповісти на це питання за допомогою біомеханіки, застосувавши фізику та інженерію до вивчення руху тварин. Спостерігаючи за сучасними тваринами, Александер виявив зв'язок між довжиною ноги й довжиною кроку, який можна було використати для оцінки швидкості тварини. Протягом багатьох років вчені вимірювали відстань кроку динозаврів і розмір стопи, проте пізніше дійшли висновку, що такий метод, ймовірно, неточний.

За словами палеонтологині й доцентки біології в Університеті Саффолка в Бостоні Євгенії Голд, основна проблема методу полягає в тому, що сліди не можуть показати, на якій саме швидкості рухався динозавр і чи була вона максимальною. Оскільки слідові доріжки дають лише часткові знімки руху динозавра, які іноді вводять в оману, "у нас немає напрочуд хороших даних про максимальну швидкість".

У новому дослідженні професор природничих наук в Університеті Манчестера у Великій Британії Вільяма Селлерса з колегами звернулися до еволюційної робототехніки та біомеханічного моделювання, щоб отримати більш точну картину. Вчені використовували комп'ютерні скелети та системи моделювання на основі фізики, щоб моделювати рухи динозаврів. У результаті їм вдалося показати, як тварини, ймовірно, рухалися в трьох вимірах, що дало змогу більш реалістично оцінити максимальну швидкість руху тварин.

Оскільки м'які тканини, такі як м'язи й сухожилля, не скам'янівають, Селлерсу довелося оцінити розмір і масу м'язів. Він стверджує, що його оцінки обґрунтовані, оскільки "м'язи хребетних не сильно відрізняються.

Далі вчені використовували сучасних тварин, зокрема людей, страусів та ему, щоб підтвердити свої комп'ютерні моделі. Результати нового дослідження вказують, що серед п'яти динозаврів, змодельованих командою — Allosaurus, Compsognathus, Dilophosaurus, Tyrannosaurus rex і Velociraptor — Compsognathus був найшвидшим. Його швидкість сягала 64,1 км/год, на другому місці опинився Velociraptor зі швидкістю 38,9 км/год. Усі п'ять із цих динозаврів — тероподи — група переважно м'ясоїдних динозаврів, які ходили на двох ногах і були від маленьких до дуже великих.

Цікаво, що тиранозавр Рекс насправді виявився найповільнішим у групі, розвиваючи швидкість близько 28,8 км/год. Річ у тім, що T. rex був занадто великим, щоб бігати: його маса чинила б величезне навантаження на його кістки, змушуючи їх ламатися; деякі дані вказують на те, що швидкість пересування тиранозавра могла становити від 16 до 40 км/год.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, звідки палеонтологи знають, який вигляд мають динозаври.