Вдвое старше Древнего Египта: ученые нашли затерянную цивилизацию каменного века (фото)

Археологи на юго-востоке Турции обнаружили 20 ранее неизвестных мест, относящихся к давно исчезнувшей цивилизации каменного века, которая считается древнейшей в мире.

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Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что исчезнувшая цивилизация, датированная примерно 11 500 годами, вероятнее всего, была первой в мире, которая создала монументальную архитектуру, сложную скульптуру и передовые технологии обработки камня.

В целом ученым удалось обнаружить около 30 поселений. Археологи рассчитывают найти еще по меньшей мере 30 различных поселений в этом регионе.

В издании поделились, что уже сейчас туристы могут посетить несколько мест, которые сейчас исследуются, включая Карахан-Тепе и Гебекли-Тепе. Некоторые эти места были раскопаны еще в 1990-х годах, но тогда ученые не понимали, что они наткнулись на огромную и ранее неизвестную древнюю цивилизацию.

По словам ученых, найденная цивилизация более чем вдвое старше Древнего Египта и почти в пять раз старше классической Греции. Именно эти люди создали сложную архитектуру с вырубленными в скалах подземными куполообразными помещениями и большими ритуальными залами.

Во время раскопок исследователи обнаружили статую высотой 2,45 метра, которая, вероятно, была предметом почитания или даже поклонения людей этой древней цивилизации. Также они нашли изображения леопардов, крокодилоподобных существ, змей, гигантского скота, дикого кабана, грифов, птиц, диких коз, лягушек и скорпионов.

Кроме того, археологи нашли в некоторых комнатах в раскопанных поселениях десятки настоящих человеческих голов. Ученые предположили, что это может указывать на существование каких-то традиций.

Находки ученых в Турции Находки ученых в Турции Находки ученых в Турции

По словам ученых, цивилизация, известная сейчас как культура Таш Тепелер, также, имела некую систему верований, ориентированную на плодородие. В нескольких местах археологи обнаружили очень большие статуи, изображающие мужчин и женщин в провокационных позах.

Кроме этого выяснилось, что эта цивилизация была социально очень сложной и развитой. Ученые предположили, что древние люди из этих поселений разработали очень раннюю форму идеографического письма.

Напомним, на западе Турции раскопали древний артефакт.

Фокус также писал об открытии в Инвернессе, Шотландия, где во время раскопок ученые обнаружили древние сооружения и артефакты, которым тысячи лет.