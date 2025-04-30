Удвічі старша за Стародавній Єгипет: вчені знайшли загублену цивілізацію кам'яного віку (фото)

Археологи на південному сході Туреччини виявили 20 раніше невідомих місць, що належать до давно зниклої цивілізації кам'яного віку, яка вважається найдавнішою у світі.

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Про це пише The Independent.

Зазначається, що зникла цивілізація, датована приблизно 11 500 роками, найімовірніше, була першою у світі, яка створила монументальну архітектуру, складну скульптуру і передові технології обробки каменю.

Загалом ученим вдалося виявити близько 30 поселень. Археологи розраховують знайти ще щонайменше 30 різних поселень у цьому регіоні.

У виданні поділилися, що вже зараз туристи можуть відвідати кілька місць, які наразі досліджуються, включно з Карахан-Тепе і Гебеклі-Тепе. Деякі ці місця були розкопані ще в 1990-х роках, але тоді вчені не розуміли, що вони натрапили на величезну і раніше невідому стародавню цивілізацію.

За словами вчених, знайдена цивілізація більш ніж удвічі старша за Стародавній Єгипет і майже вп'ятеро старша за класичну Грецію. Саме ці люди створили складну архітектуру з вирубаними в скелях підземними куполоподібними приміщеннями і великими ритуальними залами.

Під час розкопок дослідники виявили статую заввишки 2,45 метра, яка, ймовірно, була предметом шанування або навіть поклоніння людей цієї стародавньої цивілізації. Також вони знайшли зображення леопардів, крокодилоподібних істот, змій, гігантської худоби, дикого кабана, грифів, птахів, диких кіз, жаб і скорпіонів.

Крім того, археологи знайшли в деяких кімнатах у розкопаних поселеннях десятки справжніх людських голів. Вчені припустили, що це може вказувати на існування якихось традицій.

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За словами вчених, цивілізація, відома зараз як культура Таш Тепелер, також, мала якусь систему вірувань, орієнтовану на родючість. У кількох місцях археологи виявили дуже великі статуї, що зображують чоловіків і жінок у провокаційних позах.

Крім цього з'ясувалося, що ця цивілізація була соціально дуже складною і розвиненою. Вчені припустили, що стародавні люди з цих поселень розробили дуже ранню форму ідеографічного письма.

Нагадаємо, на заході Туреччини розкопали стародавній артефакт.

Фокус також писав про відкриття в Інвернессі, Шотландія, де під час розкопок вчені виявили стародавні споруди та артефакти, яким тисячі років.