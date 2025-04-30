Крупнейший и древнейший организм на Земле "рычит" особенно грозно во время грозы: каков этот звук

Исследователи наконец-то записали, как один из крупнейших и древнейших организмов на планете, возрастом около 12 000 лет, шепчет и особенно громко «ревет» во время грозы. Речь об одиноком самце осины дрожащей, которая издает звуки, дрожа миллионами листьев — этот звук эхом отдается в его корнях.

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Об этом пишет Science Alert.

Лес из одного дерева, известный как Пандо, насчитывает 47 000 стволов с одинаковой ДНК, растущих из общей корневой системы на площади около 40 гектаров в Юте, США. По словам исследователей, возраст Пандо, вероятно, составляет около 12 000 лет и за это время он прошел долгий путь от одинокого самца сосны дрожащей (Populus tremuloides) до существа весом в 6 000 метрических тонн. Это делает его крупнейшим живым организмом во всем мире по массе.

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В 2023 году основатель проекта Friends of Pando Лэнс Одитт с коллегами сделали нечто удивительное: им удалось записать "голос Пандо", и результаты исследования выглядят весьма заманчиво. Ученые отмечают, что исследование начиналось как искусство, однако показало огромный потенциал для использования в науке. Теперь ученые считают, что ветер, преобразованный в вибрацию и перемещающийся по корневой системе Пандо, может раскрыть внутреннюю работу всей огромной скрытой гидравлической системы, не угрожая уничтожением организму.

В ходе эксперимента звукорежиссер Джефф Райс экспериментально поместил гидрофон в углубление у основания ветки, а затем протянул его к корням дерева. Исследователь не ожидал услышать многого, однако реальность оказалась куда любопытнее.

Отметим, что гидрофонам для работы не обязательно необходима вода, они также могут улавливать вибрации с поверхностей, таких как корни. В результате Райсу удалось услышать слабый звук, который значительно усилился во время грозы. Предполагается, что гидрофон позволил исследователям услышать звук миллионов листьев в лесу, которые вибрировали по дереву, переходя в корневую систему Пандо.

Гидрофон также зафиксировал удары от постукивания по ветке на расстоянии чуть более 27 метров, хотя этот звук невозможно услышать на таком же расстоянии по воздуху. Результаты подтверждают предыдущую теорию о том, что корневая система Пандо взаимосвязана.

Отметим, что общие корневые системы обычны для колониальных дрожащих осин, однако размер и возраст Пандо делают его уникальным. Известно, что дрожащие осины способны размножаться семенами, однако деревья редко вырастают из них, поскольку опыление является редким. В результате крупные осиновые насаждения обычно имеют только один пол, являясь клонами одной особи.

В дальнейшем ученые надеются использовать звуки Пандо, чтобы лучше понять крупнейший организм на Земле и картировать переплетения его корней. Звуки также, вероятно, можно использовать для документирования здоровья окружающей среды.

К сожалению, предыдущие исследования показали, что крупнейший организм в мире, вероятно, приходит в упадок. Человеческая деятельность, включая расчистку и истребление хищников, которые сдерживают численность травоядных, съедают это древнее существо.

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