Найбільший і найдавніший організм на Землі "гарчить" особливо грізно під час грози: який цей звук

Дослідники нарешті записали, як один із найбільших і найдавніших організмів на планеті, віком близько 12 000 років, шепоче й особливо голосно "реве" під час грози. Мова про самотнього самця осики тремтячої, яка видає звуки, тремтячи мільйонами листків — цей звук луною відлунює в її коренях.

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Про це пише Science Alert.

Ліс з одного дерева, відомий як Пандо, налічує 47 000 стовбурів з однаковою ДНК, що ростуть зі спільної кореневої системи на площі близько 40 гектарів у Юті, США. За словами дослідників, вік Пандо, ймовірно, становить близько 12 000 років і за цей час він пройшов довгий шлях від самотнього самця сосни тремтячої (Populus tremuloides) до істоти вагою в 6 000 метричних тонн. Це робить його найбільшим живим організмом у всьому світі за масою.

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У 2023 році засновник проєкту Friends of Pando Ленс Одітт із колегами зробили дещо дивовижне: їм вдалося записати "голос Пандо", і результати дослідження мають вельми привабливий вигляд. Науковці зазначають, що дослідження починалося як мистецтво, проте показало величезний потенціал для використання в науці. Тепер учені вважають, що вітер, перетворений на вібрацію, що переміщується кореневою системою Пандо, може розкрити внутрішню роботу всієї величезної прихованої гідравлічної системи, не загрожуючи знищенням організму.

Під час експерименту звукорежисер Джефф Райс експериментально помістив гідрофон у заглиблення біля основи гілки, а потім простягнув його до коріння дерева. Дослідник не очікував почути багато чого, проте реальність виявилася куди цікавішою.

Зазначимо, що гідрофонам для роботи не обов'язково необхідна вода, вони також можуть вловлювати вібрації з поверхонь, таких як коріння. У результаті Райсу вдалося почути слабкий звук, який значно посилився під час грози. Передбачається, що гідрофон дав змогу дослідникам почути звук мільйонів листків у лісі, які вібрували по дереву, переходячи в кореневу систему Пандо.

Гідрофон також зафіксував удари від постукування по гілці на відстані трохи більше ніж 27 метрів, хоча цей звук неможливо почути на такій самій відстані по повітрю. Результати підтверджують попередню теорію про те, що коренева система Пандо взаємопов'язана.

Зазначимо, що спільні кореневі системи звичайні для колоніальних тремтячих осин, проте розмір і вік Пандо роблять його унікальним. Відомо, що тремтячі осики здатні розмножуватися насінням, проте дерева рідко виростають із нього, оскільки запилення є рідкісним. У результаті великі осикові насадження зазвичай мають тільки одну стать, бувши клонами однієї особини.

Надалі вчені сподіваються використати звуки Пандо, щоб краще зрозуміти найбільший організм на Землі та картувати переплетення його коренів. Звуки також, імовірно, можна використовувати для документування здоров'я довкілля.

На жаль, попередні дослідження показали, що найбільший організм у світі, ймовірно, занепадає. Людська діяльність, включно з розчищенням і винищенням хижаків, які стримують чисельність травоїдних, з'їдають цю стародавню істоту.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший організм на Землі є і найдавнішим: що виявили вчені.