Чудесное спасение. Крупнейший ледяной щит Земли неожиданно набирает массу: что происходит (фото)

Исследователи использовали спутниковую гравиметрию и обнаружили изменения по всему ледяному щиту Антарктиды: значительная нестабильность наблюдается в основных ледниковых бассейнах Восточной Антарктиды, но изменения заметны и по всей площади ледяного континента.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Не секрет, что Антарктический ледяной щит (AIS) играет важную роль в глобальном повышении уровня моря, особенно сегодня, когда ученые предупреждают, что Земля находится в шаге от катастрофы. С марта 2002 года миссия GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) и ее преемник GRACE-FO (GRACE Follow-On) предоставили ценные данные для мониторинга изменений массы льда по всему ледяному щиту.

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Результаты предыдущих исследований неизменно показывали долгосрочную тенденцию снижения массы антарктического ледяного щита, особенно в западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове. В то же время ледники в Восточной Антарктиде казались относительно стабильными.

Ряд данных об изменении массы Антарктического ледового щита (апрель 2002 г. – декабрь 2023 г.), полученный с помощью спутниковой гравиметрии GRACE/GRACE-FO Фото: Science China Press

Новое исследование под руководством доктора Вэя Вана и профессора Юньчжуна Шэна из Университета Тунцзи обнаружило нечто удивительное: ученые заметили сдвиг между 2021 и 2023 годами — антарктический ледяной щит испытал рекордное увеличение общей массы. Примечательно, что четыре крупных ледника в регионе Земли Уилкса и Земли Королевы Мэри в Восточной Антарктиде изменили свою предыдущую модель ускоренной потери массы с 2011 по 2020 год и вместо этого показали значительный прирост массы в период с 2021 по 2023 год.

Наблюдения показывают, что с 2002 по 2010 год антарктический ледниковый щит испытал потерю массы со скоростью около – 73,79±56,27 Гт/год, которая почти удвоилась до – 142,06±56,12 Гт/год за период 2011–2020 годов. Предполагается, что ускорение потери массы ледяного щита было связано с истощением массы в Западной Антарктиде и в одном регионе Восточной Антарктиды. Однако далее ситуация резко изменилась: антарктический ледяной щит набирал массу со скоростью 107,79±74,90 Гт/год между 2021 и 2023 годами. Ученые связывают изменения с аномальным накоплением осадков.

Пространственное распределение скоростей изменения массы над Антарктическим ледяным щитом и его регионами для трех подпериодов Фото: Science China Press

Соответственно, вклад изменения массы над AIS в глобальное повышение среднего уровня моря составил 0,20±0,16 мм/год в 2002–2010 годах и 0,39±0,15 мм/год в 2011–2020 годах. Напротив, в 2021–2023 годах он оказал отрицательное влияние, компенсировав глобальное повышение среднего уровня моря со скоростью 0,30±0,21 мм/год.

Четыре ключевых ледниковых бассейна в регионе WL-QML также продемонстрировали усиление потери массы со скоростью 47,64±8,14 Гт/год в период 2011–2020 годов по сравнению с 2002–2010 годами. При этом, согласно данным, область потери расширялась вглубь страны.

Пространственно-временные закономерности скорости изменения массы (2002–2020) для ледниковых бассейнов Тоттен, Москва, Денман и Винсенс-Бей Фото: Science China Press

Любопытно, что полный распад этих четырех ледников потенциально может спровоцировать невероятное повышение глобального уровня океана более чем на 7 метров. Исследователи предупреждают, что ледники уже подают предупреждающий сигнал, требующий внимания ученых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые заглянули под гигантский ледяной щит Антарктиды: там процветает жизнь.