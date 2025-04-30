Чудовий порятунок. Найбільший крижаний щит Землі несподівано набирає масу: що відбувається (фото)

Дослідники використовували супутникову гравіметрію і виявили зміни по всьому крижаному щиту Антарктиди: значна нестабільність спостерігається в основних льодовикових басейнах Східної Антарктиди, але зміни помітні й по всій площі крижаного континенту.

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Про це пише SciTechDaily.

Не секрет, що Антарктичний крижаний щит (AIS) відіграє важливу роль у глобальному підвищенні рівня моря, особливо сьогодні, коли вчені попереджають, що Земля за крок до катастрофи. З березня 2002 року місія GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) та її наступник GRACE-FO (GRACE Follow-On) надали цінні дані для моніторингу змін маси льоду по всьому крижаному щиту.

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Результати попередніх досліджень незмінно показували довгострокову тенденцію зниження маси антарктичного крижаного щита, особливо в західній Антарктиді та на Антарктичному півострові. Водночас льодовики у Східній Антарктиді здавалися відносно стабільними.

Ряд даних про зміну маси Антарктичного льодового щита (квітень 2002 р. — грудень 2023 р.), отриманий за допомогою супутникової гравіметрії GRACE/GRACE-FO Фото: Science China Press

Нове дослідження під керівництвом доктора Вея Вана і професора Юньчжуна Шена з Університету Тунцзі виявило дещо дивовижне: вчені помітили зрушення між 2021 і 2023 роками — антарктичний крижаний щит зазнав рекордно великого збільшення загальної маси. Примітно, що чотири великі льодовики в регіоні Землі Вілкса і Землі Королеви Мері в Східній Антарктиді змінили свою попередню модель прискореної втрати маси з 2011 по 2020 рік і замість цього показали значний приріст маси в період з 2021 по 2023 рік.

Спостереження показують, що з 2002 до 2010 року антарктичний льодовиковий щит зазнав втрати маси зі швидкістю близько — 73,79±56,27 Гт/рік, яка майже подвоїлася до — 142,06±56,12 Гт/рік за період 2011-2020 років. Припускається, що прискорення втрати маси крижаного щита було пов'язане з виснаженням маси в Західній Антарктиді та в одному регіоні Східної Антарктиди. Однак далі ситуація різко змінилася: антарктичний крижаний щит набирав масу зі швидкістю 107,79±74,90 Гт/рік між 2021 і 2023 роками. Учені пов'язують зміни з аномальним накопиченням опадів.

Просторовий розподіл швидкостей зміни маси над Антарктичним крижаним щитом і його регіонами для трьох підперіодів Фото: Science China Press

Відповідно, внесок зміни маси над AIS у глобальне підвищення середнього рівня моря склав 0,20±0,16 мм/рік у 2002-2010 роках і 0,39±0,15 мм/рік у 2011-2020 роках. Навпаки, у 2021-2023 роках він справив негативний вплив, компенсувавши глобальне підвищення середнього рівня моря зі швидкістю 0,30±0,21 мм/рік.

Чотири ключові льодовикові басейни в регіоні WL-QML також продемонстрували посилення втрати маси зі швидкістю 47,64±8,14 Гт/рік у період 2011-2020 років порівняно з 2002-2010 роками. При цьому, згідно з даними, область втрати розширювалася вглиб країни.

Просторово-часові закономірності швидкості зміни маси (2002-2020) для льодовикових басейнів Тоттен, Москва, Денман і Вінсенс-Бей Фото: Science China Press

Цікаво, що повний розпад цих чотирьох льодовиків потенційно може спровокувати неймовірне підвищення глобального рівня океану більш ніж на 7 метрів. Дослідники попереджають, що льодовики вже подають застережливий сигнал, який потребує уваги вчених.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зазирнули під гігантський крижаний щит Антарктиди: там процвітає життя.