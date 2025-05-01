Суперяйца и акулы Иисуса: стратегии, используемые группой животных 400 млн лет, удивили ученых

Древняя и успешная клада животных существует на Земле дольше, чем деревья и уже более 400 миллионов лет выдерживает постоянно меняющийся ландшафт нашей планеты. В новом исследовании изучили некоторые из стратегий выживания этих животных и были весьма удивлены.

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Об этом пишет IFLScience.

Наряду с другими хрящевыми рыбами, такими как скаты и химеры, акулы входят в древнюю и успешную кладу, известную как хрящевые рыбы. Когда кто-то бороздит просторы океана более 400 лет, ему необходимо иметь пару трюков в рукаве, которые могли бы помочь выжить. В новом исследовании ученые рассмотрели две странные и, вероятно, редкие репродуктивные стратегии, которые помогли акулам:

партеногенез — также известный как "девственное рождение";

несколько эмбрионов в одной яйцевой оболочке.

Отметим, что в сравнении с другими позвоночными, хрящевые демонстрируют непревзойденное разнообразие в том, как эта группа животных производит потомство. Откладывание яиц, живорождение, близнецы и рождение детей "без самца" — это все присутствует у хрящевых рыб. Более того, в Австралии также есть акула, появляющаяся на свет прикрепленной к плаценте.

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Суперяйца

Среди впечатляющего количества репродуктивных стратегий у акул есть одна, которая удивила ученых: в некоторых крайних случаях в одну яйцевую оболочку рыб может быть включено до восьми эмбрионов. В чем же плюсы и минусы такой стратегии?

По словам ведущего автора исследования, Джоэля Харрисона Гейфорда из Университета Джеймса Кука, гипотетически большое количество эмбрионов может увеличить риск смерти или задержки роста, если в яйцевой оболочке не будет достаточно места для достаточного количества желтка или в случае, если отходы будут накапливаться быстрее, чем их можно удалить яз яйцевой оболочки. Однако ученые также обнаружили и потенциальные преимущества.

Например, помещение нескольких эмбрионов в одну яйцевую оболочку означает, что матери необходимо произвести лишь одно яйцо. Как правило, такие суперяйцевые оболочки больше обычных, это все равно экономит энергию, которую самка затем может инвестировать в производство большего количества эмбрионов. Такая стратегия также означает большее количество энергии для обеспечения достаточного количества питательных веществ через увеличенный и улучшенный желточный мешок.

Впрочем, ученые признают, что до сих пор точно неизвестно, насколько полезным и невыгодным может быть эта репродуктивная стратегия. Потребуется больше данных, чтобы ученые могли полностью разгадать ее тайны.

Вот инопланетное яйцо австралийской акулы-призрака (Callorhinchus milii) Фото: iNaturalist

Акулы Иисуса

Эта репродуктивная стратегия известна как партеногенез и не требует наличия самца для размножения. Подход заключается в том, что самки создают потомство сами без необходимости полового размножения.

Отметим, что такое поведение ранее было замечено учеными среди более 12 видов акул, и в основном в неволе. К слову, такое поведение ранее наблюдалось не только среди акул — одной из наиболее известных является скат по имени Шарлотта, которая забеременела в аквариуме без наличия самца. К сожалению, в конце концов самка ската умерла.

По словам Гейфорда, факультативный партеногенез может быть способом преодоления отсутствия доступа к партнерам. Были даже случаи, когда самки акул имели возможность спариться с самцом, но все равно выбирали метод "сделай сам". Это позволяет предположить, что партеногенез, вероятно, также возможен, когда самка решает, что все доступные варианты недостаточно хороши.

Увы, науке до сир пор неизвестно, насколько редким бывает партеногенез среди акул — существует вероятность, что он более распространен в дикой природе, чем мы думаем.

Ученые отмечают, что партеногенез важен с точки зрения сохранения видов, поскольку потенциально может изменить плодовитость особи в течение жизни, а также количества потомства, которое она может дать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изменили гены мышей, чтобы те рождались без участия самцов.