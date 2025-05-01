Суперяйця та акули Ісуса: стратегії, використовувані групою тварин 400 млн років, здивували вчених

Найдавніша та найуспішніша скарбниця тварин існує на Землі довше, ніж дерева, і вже понад 400 мільйонів років витримує постійно мінливий ландшафт нашої планети. У новому дослідженні вивчили деякі зі стратегій виживання цих тварин і були вельми здивовані.

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Про це пише IFLScience.

Поряд з іншими хрящовими рибами, такими як скати й химери, акули входять до стародавньої та успішної клади, відомої як хрящові риби. Коли хтось борознить простори океану понад 400 років, йому необхідно мати пару трюків у рукаві, які могли б допомогти вижити. У новому дослідженні вчені розглянули дві дивні і, ймовірно, рідкісні репродуктивні стратегії, які допомогли акулам:

партеногенез — також відомий як "незаймане народження";

кілька ембріонів в одній яйцевій оболонці.

Зазначимо, що порівняно з іншими хребетними, хрящові демонструють неперевершене розмаїття в тому, як ця група тварин продукує потомство. Відкладання яєць, живонародження, близнюки й народження дітей "без самця" — це все присутнє у хрящових риб. Ба більше, в Австралії також є акула, яка з'являється на світ прикріпленою до плаценти.

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Суперяйця

Серед дивовижної кількості репродуктивних стратегій в акул є одна, яка здивувала вчених: у деяких крайніх випадках в одну яйцеву оболонку риб може бути включено до восьми ембріонів. У чому ж плюси та мінуси такої стратегії?

За словами провідного автора дослідження, Джоеля Гаррісона Гейфорда з Університету Джеймса Кука, гіпотетично велика кількість ембріонів може збільшити ризик смерті або затримки росту, якщо в яєчній оболонці не буде достатньо місця для достатньої кількості жовтка, або в разі, якщо відходи накопичуватимуться швидше, ніж їх можна видалити з яєчної оболонки. Однак учені також виявили й потенційні переваги.

Наприклад, поміщення декількох ембріонів в одну яйцеву оболонку означає, що матері необхідно виробити лише одне яйце. Як правило, такі суперяйцеві оболонки більші за звичайні, це все одно економить енергію, яку самка потім може інвестувати у виробництво більшої кількості ембріонів. Така стратегія також означає більшу кількість енергії для забезпечення достатньої кількості поживних речовин через збільшений і поліпшений жовтковий мішок.

Утім, учені визнають, що досі достеменно невідомо, наскільки корисною і невигідною може бути ця репродуктивна стратегія. Буде потрібно більше даних, щоб учені могли повністю розгадати її таємниці.

Ось інопланетне яйце австралійської акули-привида (Callorhinchus milii) Фото: iNaturalist

Акули Ісуса

Ця репродуктивна стратегія відома як партеногенез і не вимагає наявності самця для розмноження. Підхід полягає в тому, що самки створюють потомство самі без необхідності статевого розмноження.

Зазначимо, що така поведінка раніше була помічена вченими серед понад 12 видів акул, і здебільшого в неволі. До слова, така поведінка раніше спостерігалася не тільки серед акул — однією з найбільш відомих є скат, на ім'я Шарлотта, яка завагітніла в акваріумі без наявності самця. На жаль, зрештою самка ската померла.

За словами Гейфорда, факультативний партеногенез може бути способом подолання відсутності доступу до партнерів. Були навіть випадки, коли самки акул мали можливість злучитися з самцем, але все одно обирали метод "зроби сам". Це дає змогу припустити, що партеногенез, імовірно, також можливий, коли самка вирішує, що всі доступні варіанти недостатньо хороші.

На жаль, науці досі невідомо, наскільки рідкісним буває партеногенез серед акул — існує ймовірність, що він більш поширений у дикій природі, ніж ми думаємо.

Науковці зазначають, що партеногенез важливий з погляду збереження видів, оскільки потенційно може змінити плодючість особини впродовж життя, а також кількість потомства, яке вона може дати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змінили гени мишей, щоб ті народжувалися без участі самців.