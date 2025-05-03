Идеал есть: наконец-то мы знаем, как правильно чистить вареные яйца

Чистка вареного яйца часто превращается в неожиданный кухонный вызов, когда кусочки скорлупы упорно цепляются за белок. Хотя советы в интернете обещают быстрое решение проблемы, на самом деле она имеет научную подоплеку.

Related video

Об этом пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 1960-х и 70-х годах исследователи изучали многие факторы, связанные с чисткой яиц. Они обнаружили, что уровень рН яичного белка играет важную роль — яйца с рН от 8,7 до 8,9, что является достаточно щелочной средой, чистились легче.

Исследование 1963 года также показало, что яйца, которые хранились при комнатной температуре (около 22°C или 72°F), также чистились легче, чем те, что стояли, например, в холодильнике. Однако, если оставить яйца надолго в теплом месте, они могут испортиться.

Сам процесс приготовления яиц играет важную роль Фото: Nataliya Vaitkevich from Pexels

Другая полезная стратегия заключается в использовании более старых яиц, поскольку они, как правило, легче чистятся. Со временем яйца теряют влагу из-за пористой скорлупы, и внутри них образуется больший воздушный карман, который помогает очистить скорлупу.

Кроме того, имеет большое значение сам процесс приготовления. Многие кулинары рекомендуют класть яйца комнатной температуры в кипящую воду, а затем уменьшить огонь под ними.

Причина такого подхода заключается в том, что воздействие более высоких температур с самого начала приготовления также облегчает отделение скорлупы от белка.

После варки яиц в течение нужного времени, вы можете охладить их в ледяной воде Фото: Antoni Shkraba Studio from Pexels

После варки яиц в течение нужного времени, вы можете охладить их в ледяной воде. Это поможет яичному белку слегка отстать от скорлупы.

Некоторые кулинары часто сыпят соль или другие добавки во время варки яиц, но это имеет неоднозначные результаты. Например, добавление пищевой соды в кипящую воду может помочь из-за ее щелочной природы.

Что касается уксуса, то теория заключается в том, что он воздействует на карбонат кальция в яичной скорлупе, чтобы затем помочь ее счистить. Результаты могут отличаться в зависимости от свежести яиц и продолжительности их хранения, поэтому эти советы не всегда гарантируют успех.

Важно

Первый пушистик в истории: когда в Америке появились домашние коты (фото)

Существуют и другие способы приготовления яиц, например, на пару под давлением, жарка на воздухе и даже микроволновая печь.

После того, как удалось очистить яйца от скорлупы, не спешите выбрасывать ее в мусор. Она богата кальцием и микроэлементами. Измельченную на мелкие частицы скорлупу можно добавлять в почву или компост для подкормки растений. Или же добавлять в корм для домашних животных.

А еще она может создать барьер от слизней и улиток. Так эти маленькие вредители не доберутся до ваших растений через ее острые края.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле найден новый источник токсичных крошечных частиц: встречается буквально повсюду.

Также мы писали об идеальном рецепте пасты качио э пепе, который создали физики. Это блюдо уже давно стало известным, но достижение идеальной текстуры остается удивительно сложной задачей.