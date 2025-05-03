Ідеал є: нарешті ми знаємо, як правильно чистити варені яйця

Чищення вареного яйця часто перетворюється на несподіваний кухонний виклик, коли шматочки шкаралупи вперто чіпляються за білок. Хоча поради в інтернеті обіцяють швидке розв'язання проблеми, насправді вона має наукове підґрунтя.

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Про це пише ScienceAlert.

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У 1960-х і 70-х роках дослідники вивчали багато факторів, пов'язаних із чищенням яєць. Вони виявили, що рівень рН яєчного білка відіграє важливу роль — яйця з рН від 8,7 до 8,9, що є досить лужним середовищем, чистилися легше.

Дослідження 1963 року також показало, що яйця, які зберігалися при кімнатній температурі (близько 22°C або 72°F), також чистилися легше, ніж ті, що стояли, наприклад, в холодильнику. Однак, якщо залишити яйця надовго в теплому місці, вони можуть зіпсуватися.

Сам процес приготування яєць відіграє важливу роль Фото: Nataliya Vaitkevich from Pexels

Інша корисна стратегія полягає у використанні давніших яєць, оскільки вони, як правило, легше чистяться. З часом яйця втрачають вологу через пористу шкаралупу, і всередині них утворюється більша повітряна кишеня, яка допомагає очистити шкаралупу.

Окрім того, має велике значення сам процес приготування. Багато кулінарів рекомендують класти яйця кімнатної температури в киплячу воду, а потім зменшити вогонь під ними.

Причина такого підходу полягає в тому, що вплив вищих температур із самого початку приготування також полегшує відділення шкаралупи від білка.

Після варіння яєць протягом потрібного часу, ви можете охолодити їх у крижаній воді Фото: Antoni Shkraba Studio from Pexels

Після варіння яєць протягом потрібного часу, ви можете охолодити їх у крижаній воді. Це допоможе яєчному білку злегка відстати від шкаралупи.

Деякі кулінари часто сиплять сіль або інші додатки під час варіння яєць, але це має неоднозначні результати. Наприклад, додавання харчової соди в киплячу воду може допомогти через її лужну природу.

Щодо оцту, то теорія полягає в тому, що він впливає на карбонат кальцію в яєчній шкаралупі, щоб потім допомогти її зчистити. Результати можуть відрізнятися залежно від свіжості яєць і тривалості їх зберігання, тому ці поради не завжди гарантують успіх.

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Існують й інші способи приготування яєць, наприклад, на парі під тиском, смаження на повітрі і навіть мікрохвильова піч.

Після того, як вдалося очистити яйця від шкарлупи, не поспішайте викидати її у сміття. Вона багата на кальцій і мікроелементи. Подрібнену на дрібні частинки шкаралупу можна додавати у ґрунт або компост для підживлення рослин. Або ж додавати у корм для домашніх тварин.

А ще вона може створити бар’єр від слимаків і равликів. Так ці маленькі шкідники не доберуться до ваших рослин через її гострі краї.

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