Як приготувати пасту качіо е пепе: фізики створили ідеальний рецепт

Класична італійська страва з макаронів, сиру та чорного перцю вже давно стала відомою, але досягнення ідеальної текстури залишається напрочуд складним завданням. Нещодавно вчені дослідили виклики, що стоять за створенням однорідної консистенції соусу качіо е пепе, і запропонували рішення, що ґрунтується на хімії та точній кулінарії.

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Про це пише The Guardian.

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Під керівництвом доктора Івана Ді Терліцці та доктора Даніеля Бусіелло з Інституту фізики складних систем Макса Планка в Німеччині команда запропонувала контрольований метод, який дозволяє уникнути поширеної проблеми згустків соусу. "Справжній італійській бабусі або досвідченому домашньому кухареві з Риму ніколи не знадобиться науковий рецепт, — зазначили вони, — але для всіх інших цей посібник пропонує практичний спосіб освоїти страву".

Їхні експерименти привели до нового рецепта, який замінює традиційне використання крохмальної води для макаронів на відміряний розчин крохмалю. Вони пропонують розчинити 5 грамів порошкоподібного крохмалю в 50 грамах води, нагрівати, поки суміш не загусне і не стане прозорою, потім злегка охолодити її перед тим, як з'єднати з 200 грамами сиру і підсмаженим перцем. Насамкінець додають 300 грамів варених макаронів, за потреби — трохи відстояної води, щоб довести соус до ідеальної консистенції.

Наукова основа цього методу полягає в поведінці білків сиру під впливом тепла. Доктор Бусіелло пояснив, що при нагріванні білки сиру змінюють свою структуру і злипаються, утворюючи гумову масу, яку іноді називають "фазою моцарели".

Крохмаль зменшує цей ефект, зв'язуючись з білками та мінімізуючи їхню взаємодію. Команда виявила, що злипання менш ймовірне при температурі нижче 65°C, але вищі концентрації крохмалю забезпечують більшу гнучкість при нагріванні. Важливо відзначити, що сама по собі вода для макаронів не містить достатньої кількості крохмалю, щоб надійно запобігти злипанню, якщо не контролювати температуру.

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Хоча рецепт може вимагати додаткових кроків, дослідники вважають, що він пропонує надійний спосіб для домашніх кухарів приготувати качіо е пепе без зайвих зусиль. Ді Терліцці пожартував про ціну дослідження, розповівши, що вони переробили шість кілограмів сиру — і рівень холестерину одного з членів команди заплатив за це.

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