Вернуть утраченное зрение: ученые приблизились к восстановлению сетчатки (фото)

В недавнем исследовании, проведенном в Южной Корее, ученые применили лечение на основе антител для активации процесса восстановления сетчатки, который обычно не происходит у млекопитающих. Пока метод протестировали только на мышах, но ученые уверены, что скоро можно будет восстановить зрение людям.

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Об этом пишет ScienceAlert.

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Команда из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработала комбинированный препарат, который блокирует протеин гомеобокса просперо Prox1. Хотя белок Prox1 сам по себе не является вредным и помогает регулировать клетки в нормальных условиях, он, похоже, препятствует регенерации нервов сетчатки после травмы.

После повреждения сетчатки Prox1 проникает в опорные клетки, известные как глиальные клетки Мюллера (MG), препятствуя их способности восстанавливать нервные клетки. Эти клетки MG обладают регенеративными свойствами у некоторых животных, но у млекопитающих Prox1 блокирует это.

"Люди с дегенеративными заболеваниями сетчатки борются за восстановление зрения из-за неспособности регенерировать клетки сетчатки", — пишут исследователи.

Клетки MG обладают регенеративными свойствами у некоторых животных, но у млекопитающих Prox1 блокирует это Фото: Lee et al., Nature Communications, 2025

Их эксперименты на мышах показали, что блокирование Prox1 может реактивировать клетки MG, превращая их в клетки-предшественники, которые помогают восстановить нервы сетчатки. Примечательно, что регенеративные эффекты продолжались по меньшей мере шесть месяцев — это первый долговременный успех такого рода у млекопитающих.

Очевидно, что впереди еще много работы, прежде чем это можно будет проверить на людях, но исследование выявило важную биологическую причину, почему млекопитающие не могут регенерировать клетки в глазу — и показало, что возможности самовосстановления могут быть разблокированы. По словам исследователей, клинические испытания могут начаться до 2028 года.

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Такие заболевания, как глаукома и пигментная дегенерация сетчатки, поражают миллионы людей во всем мире, и если зрение утрачено, современная медицина пока не нашла надежный способ его вернуть.

"Наша цель — найти решение для пациентов с риском слепоты, которые пока не имеют надлежащих вариантов лечения", — говорит Эун Джанг Ли, биолог из KAIST.

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