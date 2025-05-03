Повернути втрачений зір: вчені наблизилися до відновлення сітківки (фото)

У нещодавньому дослідженні, проведеному в Південній Кореї, науковці застосували лікування на основі антитіл для активації процесу відновлення сітківки, який зазвичай не відбувається в ссавців. Поки метод протестували лише на мишах, але вчені впевнені, що скоро можна буде відновити зір людям.

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Про це пише ScienceAlert.

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Команда з Корейського провідного науково-технологічного інституту (KAIST) розробила комбінований препарат, який блокує протеїн гомеобоксу просперо Prox1. Хоча білок Prox1 сам по собі не є шкідливим і допомагає регулювати клітини в нормальних умовах, він, схоже, перешкоджає регенерації нервів сітківки після травми.

Після пошкодження сітківки Prox1 проникає в опорні клітини, відомі як гліальні клітини Мюллера (MG), перешкоджаючи їх здатності відновлювати нервові клітини. Ці клітини MG мають регенеративні властивості у деяких тварин, але у ссавців Prox1 блокує це.

"Люди з дегенеративними захворюваннями сітківки борються за відновлення зору через нездатність регенерувати клітини сітківки", — пишуть дослідники.

Клітини MG мають регенеративні властивості у деяких тварин, але у ссавців Prox1 блокує це Фото: Lee et al., Nature Communications, 2025

Їхні експерименти на мишах показали, що блокування Prox1 може реактивувати клітини MG, перетворюючи їх на клітини-попередники, які допомагають відновити нерви сітківки. Примітно, що регенеративні ефекти тривали щонайменше шість місяців — це перший довготривалий успіх такого роду у ссавців.

Очевидно, що попереду ще багато роботи, перш ніж це можна буде перевірити на людях, але дослідження виявило важливу біологічну причину, чому ссавці не можуть регенерувати клітини в оці — і показало, що можливості самовідновлення можуть бути розблоковані. За словами дослідників, клінічні випробування можуть розпочатися до 2028 року.

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Такі захворювання, як глаукома та пігментна дегенерація сітківки, уражають мільйони людей у всьому світі, і якщо зір втрачено, сучасна медицина поки не знайшла надійний спосіб його повернути.

"Наша мета — знайти рішення для пацієнтів з ризиком сліпоти, які наразі не мають належних варіантів лікування", — говорить Еун Джанг Лі, біологиня з KAIST.

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