Хорошие новости: ученые нашли способ спасать тяжелобольных младенцев благодаря свиным сердцам

Исследователи достигли прогресса в испытании генетически модифицированных свиных сердец в качестве временных заменителей для тяжелобольных младенцев, ожидающих трансплантации. Эти усилия могут помочь младенцам дожить до получения донорского сердца, уменьшая риски, связанные с современными медицинскими аппаратами.

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Об этом пишет SciTechDaily.

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Команда Детской больницы Лос-Анджелеса под руководством хирурга по врожденным порокам сердца доктора Джона Дэвида Кливленда продемонстрировала, что свиные сердца могут быть использованы как временный "мост" для младенцев с опасными для жизни сердечными заболеваниями, такими как одножелудочковый порок сердца.

Представляя свои результаты 28 апреля на ежегодной встрече Международного общества трансплантации сердца и легких в Бостоне, Кливленд заявил: "Цель состоит в том, чтобы иметь возможность использовать свиные сердца вместо аппаратов для поддержки этих младенцев, пока не будет найдено подходящее человеческое сердце".

В испытаниях на бабуинах генетически модифицированные свиные сердца показали рекордные показатели приживаемости, а в некоторых случаях отторжение было обратным. В частности, один бабуин прожил со свиным сердцем 620 дней — рекорд для любого нечеловеческого примата.

Ксенотрансплантация, или использование органов животных у людей, изучалась на протяжении десятилетий, но только недавние достижения сделали ее серьезной альтернативой.

Традиционные механические устройства поддержки, такие как желудочковые вспомогательные устройства (VAD), часто не подходят для младенцев со сложными сердечными заболеваниями. Кливленд отметил, что свиное сердце, в отличие от машины, может лучше реагировать на естественную физиологию кровообращения ребенка.

Младенцы на VAD страдают от высокого уровня осложнений, и лишь небольшой процент из них выживает после трех месяцев. Использование свиных сердец может позволить младенцам покинуть больницу и ждать трансплантации дома, уменьшая как риск, так и стоимость.

Исследование длилось пять лет и включало пересадку свиных сердец 14 молодым бабуинам. Восемь из них выжили в течение длительного времени, а один получил сердце того же вида после пересадки свиного сердца — это первый случай в мире. Сердца свиней были получены от генетически модифицированных юкатанских миниатюрных свиней, выбранных из-за их медленного роста и лучшей совместимости.

Команда также испытала экспериментальный препарат tegoprubart, чтобы помочь иммунной системе принять чужеродный орган. Этот подход в сочетании с лучшим сохранением органов значительно улучшил результаты по сравнению с предыдущими исследованиями, такими как случай с младенцем Фей 1984 года, в котором сердце бабуина отторгалось за несколько недель.

Младенцы могут быть особенно хорошими кандидатами для ксенотрансплантации, поскольку их иммунная система менее развита и менее склонна к отторжению чужеродных тканей. Доктор Кливленд отметил, что дети до 18 лет имеют меньше антител против свиней, чем взрослые, что потенциально делает их более подходящими для такого типа трансплантации.

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Хотя исследования еще продолжаются, работа дает надежду, что дети с тяжелыми пороками сердца вскоре будут иметь более безопасный и эффективный вариант, пока ждут человеческого донора.

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