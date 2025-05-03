Гарні новини: вчені знайшли спосіб рятувати важкохворих немовлят завдяки свинячим серцям

Дослідники досягли прогресу у випробуванні генетично модифікованих свинячих сердець як тимчасових замінників для важкохворих немовлят, які очікують на трансплантацію. Ці зусилля можуть допомогти немовлятам дожити до отримання донорського серця, зменшуючи ризики, пов'язані з сучасними медичними апаратами.

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Про це пише SciTechDaily.

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Команда Дитячої лікарні Лос-Анджелеса під керівництвом хірурга з вроджених вад серця доктора Джона Девіда Клівленда продемонструвала, що свинячі серця можуть бути використані як тимчасовий "міст" для немовлят з небезпечними для життя серцевими захворюваннями, такими як одношлуночкова вада серця.

Представляючи свої результати 28 квітня на щорічній зустрічі Міжнародного товариства трансплантації серця і легенів у Бостоні, Клівленд заявив: "Мета полягає в тому, щоб мати можливість використовувати свинячі серця замість апаратів для підтримки цих немовлят, поки не буде знайдено відповідне людське серце".

У випробуваннях на бабуїнах генетично модифіковані свинячі серця показали рекордні показники приживлюваності, а в деяких випадках відторгнення було зворотним. Зокрема, один бабуїн прожив зі свинячим серцем 620 днів — рекорд для будь-якого нелюдського примату.

Ксенотрансплантація, або використання органів тварин у людей, вивчалася впродовж десятиліть, але лише нещодавні досягнення зробили її серйозною альтернативою.

Традиційні механічні пристрої підтримки, такі як шлуночкові допоміжні пристрої (VAD), часто не підходять для немовлят зі складними серцевими захворюваннями. Клівленд зазначив, що свиняче серце, на відміну від машини, може краще реагувати на природну фізіологію кровообігу дитини.

Немовлята на VAD страждають від високого рівня ускладнень, і лише невеликий відсоток з них виживає після трьох місяців. Використання свинячих сердець може дозволити немовлятам покинути лікарню і чекати на трансплантацію вдома, зменшуючи як ризик, так і вартість.

Дослідження тривало п'ять років і включало пересадку свинячих сердець 14 молодим бабуїнам. Вісім з них вижили протягом тривалого часу, а один отримав серце того ж виду після пересадки свинячого серця — це перший випадок у світі. Серця свиней були отримані від генетично модифікованих юкатанських мініатюрних свиней, обраних через їх повільний ріст і кращу сумісність.

Команда також випробувала експериментальний препарат tegoprubart, щоб допомогти імунній системі прийняти чужорідний орган. Цей підхід у поєднанні з кращим збереженням органів значно покращив результати порівняно з попередніми дослідженнями, такими як випадок з немовлям Фей 1984 року, в якому серце бабуїна відторгалося за кілька тижнів.

Немовлята можуть бути особливо гарними кандидатами для ксенотрансплантації, оскільки їхня імунна система менш розвинена і менш схильна до відторгнення чужорідних тканин. Доктор Клівленд зазначив, що діти до 18 років мають менше антитіл проти свиней, ніж дорослі, що потенційно робить їх більш придатними для такого типу трансплантації.

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Хоча дослідження ще тривають, робота дає надію, що діти з важкими вадами серця незабаром матимуть безпечніший та ефективніший варіант, поки чекають на людського донора.

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