ИИ раскрыл 500-летний секрет Рафаэля: что нашли на знаменитой картине художника (фото)

ИИ обнаружил необычную деталь на картине известного итальянского художника и живописца Рафаэля Санти. Теперь ученые предполагают, что часть исследуемой картины была написана не Рафаэлем.

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Об этом пишет Science Alert.

С помощью нейронной сети эксперты выяснили, что на картине “Мадонна с розой” лицо святого Иосифа, которое находится в верхнем левом углу полотна, нарисовано не рукой Рафаэля. На протяжении долгого времени ученые спорили о том, является ли картина оригиналом Рафаэля. Новый метод анализа, основанный на алгоритме ИИ, показал, что некоторые мазки были сделаны рукой другого художника.

“Мы использовали фотографии подлинников Рафаэля, чтобы научить компьютер распознавать стиль художника с высокой степенью детализации, от мазков кисти, до цветовой палитры и теней. Компьютер видит гораздо глубже, чем человеческий глаз, вплоть до микроскопического уровня”, - говорит математик и ученый-компьютерщик Хассан Угайл из Университета Брэдфорда в Великобритании.

Процесс машинного обучения обычно базируется на обширном наборе примеров, которые не всегда доступны, когда речь идет о жизненном творчестве одного художника. Поэтому команда модифицировала предварительно обученную архитектуру, разработанную Microsoft под названием ResNet50.

Метод продемонстрировал уровень точности в 98% во время работы с картинами Рафаэля. Обычно он применяется к целым картинам, но в этот раз команда рассматривала отдельные лица.

Картина "Мадонна с розой" Фото: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Анализ показал, что Мадонна, Младенец и Святой Иоанн были нарисованы Рафаэлем, в отличие от образа Святого Иосифа. Ученые и ранее подозревали, что это лицо было нарисовано другим художником, так как оно было хуже прорисовано.

“Когда мы проверили “Мадонну с розой” в целом, результаты были неоднозначны. Затем мы проверили отдельные части, и хотя большая часть картины принадлежала кисти Рафаэля, лицо Иосифа было нарисовано другим художником”, - добавляет Угайл.

Кто нарисовал Святого Иосифа

Эксперты предполагают, что лицо святого мог нарисовать один из учеников Рафаэля Джулио Романо. Считается, что “Мадонна с розой” была нарисована на холсте в 1518–1520 годах. В середине 1800-х годов искусствоведы начали подозревать, что Рафаэль мог написать сам не все произведения искусства.

Одной из самых известных картин Рафаэля считается “Три грации”. Она не менее загадочна, поскольку является предметом споров. Некоторые утверждают, что картина изначально изображала суд Париса из греческой мифологии. Рафаэль превращал моделей в древнегреческих нимф, Гесперид, способных даровать бессмертие через яблоки. Другие считают, что эта картина изображает Аглаю, Талию и Евфросину, трех дочерей Зевса, которые символизируют радость, великолепие и изобилие.

Второй самой известной работой Рафаэля считается фреска “Афинская школа”. Она была заказана папой Юлием II, эта очень большая фреска размером 5 м x 7 м 70 представляет не менее 58 персонажей. Среди изображенных на фреске людей можно увидеть Диогена, Платона, Аристотеля, Пифагора и Гераклита, которые соседствуют с Микеланджело и самим Рафаэлем.

На фреске Рафаэль изображает поиск истины и отдает дань уважения философии во всем ее великолепии. Среди картин Рафаэля в Ватикане эта выделяется как любимая, поскольку недавно стала официальной картиной папства.

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