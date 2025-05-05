ШІ розкрив 500-річний секрет Рафаеля: що знайшли на знаменитій картині художника (фото)

ШІ виявив незвичайну деталь на картині відомого італійського художника і живописця Рафаеля Санті. Тепер учені припускають, що частина досліджуваної картини була написана не Рафаелем.

Related video

Про це пише Science Alert.

За допомогою нейронної мережі експерти з'ясували, що на картині "Мадонна з трояндою" обличчя святого Йосипа, яке розміщене у верхньому лівому кутку полотна, намальоване не рукою Рафаеля. Протягом довгого часу вчені сперечалися про те, чи є картина оригіналом Рафаеля. Новий метод аналізу, заснований на алгоритмі ШІ, показав, що деякі мазки були зроблені рукою іншого художника.

"Ми використовували фотографії оригіналів Рафаеля, щоб навчити комп'ютер розпізнавати стиль художника з високим ступенем деталізації, від мазків пензля, до колірної палітри та тіней. Комп'ютер бачить набагато глибше, ніж людське око, аж до мікроскопічного рівня", — каже математик і вчений-комп'ютерник Хассан Угайл з Університету Бредфорда у Великій Британії.

Процес машинного навчання зазвичай базується на великому наборі прикладів, які не завжди доступні, коли йдеться про життєву творчість одного художника. Тому команда модифікувала попередньо навчену архітектуру, розроблену Microsoft під назвою ResNet50.

Метод продемонстрував рівень точності в 98% під час роботи з картинами Рафаеля. Зазвичай він застосовується до цілих картин, але цього разу команда розглядала окремі обличчя.

Картина "Мадонна з трояндою" Фото: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Аналіз показав, що Мадонна, Немовля і Святий Іоанн були намальовані Рафаелем, на відміну від образу Святого Йосипа. Вчені й раніше підозрювали, що це обличчя намалював інший художник, оскільки воно було гірше промальовано.

"Коли ми перевірили "Мадонну з трояндою" в цілому, результати були неоднозначні. Потім ми перевірили окремі частини, і хоча більша частина картини належала пензлю Рафаеля, обличчя Йосипа було намальовано іншим художником", — додає Угайл.

Хто намалював Святого Йосипа

Експерти припускають, що обличчя святого міг намалювати один з учнів Рафаеля Джуліо Романо. Вважається, що "Мадонна з трояндою" була намальована на полотні в 1518-1520 роках. У середині 1800-х років мистецтвознавці почали підозрювати, що Рафаель міг написати сам не всі твори мистецтва.

Однією з найвідоміших картин Рафаеля вважається "Три грації". Вона не менш загадкова, оскільки є предметом суперечок. Дехто стверджує, що картина спочатку зображувала суд Паріса з грецької міфології. Рафаель перетворював моделей на давньогрецьких німф, Гесперид, здатних дарувати безсмертя через яблука. Інші вважають, що ця картина зображує Аглаю, Талію і Євфросину, трьох дочок Зевса, які символізують радість, пишність і достаток.

Другою найвідомішою роботою Рафаеля вважається фреска "Афінська школа". Її замовив папа Юлій II, ця дуже велика фреска розміром 5 м x 7 м 70 представляє щонайменше 58 персонажів. Серед зображених на фресці людей можна побачити Діогена, Платона, Арістотеля, Піфагора і Геракліта, які є сусідами з Мікеланджело і самим Рафаелем.

На фресці Рафаель зображує пошук істини і віддає данину поваги філософії у всій її пишноті. Серед картин Рафаеля у Ватикані ця виділяється як улюблена, оскільки нещодавно стала офіційною картиною папства.

Нагадаємо, під шедевром Тиціана знайдено таємничий портрет, про який ніхто не знав. Учені виявили таємничий портрет під картиною майстра під час реставраційних робіт — знахідка здивувала науковців.