Обломки кометы Галлея упадут на Землю: когда их лучше всего увидеть (фото)

Метеорный поток Эта-Аквариды вот-вот достигнет пика. Это один из самых ярких метеорных потоков года, который является обломками знаменитой кометы Галлея.

Related video

Об этом пишет ScienceAlert.

Метеорные потоки: что это?

Метеорными потоками являются обломки астероидов или комет, которые кружат вокруг Солнца и пересекают орбиту Земли. Таким образом наша планета несколько раз в год проходит через несколько метеорных потоков, которые еще называют "падающими звездами". Дело в том, что, когда метеоры из метеорных потоков врезаются в атмосферу Земли, они из-за трения начинают сгорать и ярко светиться. При этом за метеорами тянется яркая полоса света.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Метеорный поток Эта-Аквариды: что это?

Метеорный поток Эта-Аквариды получил свое название в честь созвездия Водолея (по латыни Aquarius), ведь с точки наблюдателей с Земли кажется, что он прибывает именно оттуда.

Этот метеорный поток является обломками знаменитой кометы Галлея, которая каждые 76 лет подлетает близко к Солнцу, а затем возвращается на окраины Солнечной системы. Кометы – это ледяные объекты, которые при сближении с Солнцем начинают таять и выбрасывают в космос свои части. Они остаются кружить вокруг нашей звезды.

Метеорный поток Эта-Аквариды Фото: ScienceAlert

Комета Галлея

Комета Галлея в последний раз приближалась к Солнцу в 1986 году и в следующий раз сделает это в 2061 году. Каждый раз во время сближения с нашей звездой комета оставляет после себя обломки. Кстати, сейчас комета Галлея находится на расстоянии примерно 5,3 млрд км от нас. Это дальше, чем находится последняя планета Солнечной системы Нептун.

Комета Галлея Фото: Forbes

Когда лучше всего наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды?

Пик метеорного потока Эта-Аквариды, который считается одним из самых ярких в году, наступит в ночь с понедельника, 5 мая на вторник, 6 мая. Ученые считают, что лучше всего наблюдать за активностью этого метеорного пока нужно за 1-2 часа до восхода Солнца.

В это время можно будет наблюдать от 10 до 30 сгорающих в атмосфере метеоров, которые будут лететь со скоростью более 60 км/с.

Ученые говорят, что свет Луны, которая будет освещена светом Солнца примерно на 64%, не должен помешать наблюдению за метеорным потоком Эта-Аквариды. Но нужно, чтобы было ясное безоблачное небо.

Метеорный поток Эта-Аквариды Фото: space.com

Напоминаем, что одними из самых известных метеорных потоков являются:

Квадрантиды – их пик приходится на 3-4 января. Это обломки астероида 2003 EH1.

Лириды – их пик в этом году пришелся на 21-22 апреля. Это обломки кометы C/1861 G1 (Тэтчер).

Персеиды – их пик наступает 13-14 августа. Это обломки кометы Свифта- Туттля.

Ориониды- пик наступает 21-22 октября. Это также обломки кометы Галлея.

Гемениды – пик приходится на 14-15 декабря. Это обломки астероида Фаэтон.

Как уже писал Фокус, через несколько дней на Землю упадет старый советский космический корабль. Ученые обнаружили рядом с ним неизвестный объект. На недавно опубликованных снимках видно, что за советским посадочным модулем "Космос-482" тянется неизвестная структура.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в космосе структуру, которая имеет невероятно огромный размер и противоречит космологическому принципу.