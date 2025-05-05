Уламки комети Галлея впадуть на Землю: коли їх найкраще побачити (фото)

Метеорний потік Ета-Аквариди ось-ось досягне піку. Це один із найяскравіших метеорних потоків року, який є уламками знаменитої комети Галлея.

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Про це пише ScienceAlert.

Метеорні потоки: що це?

Метеорними потоками є уламки астероїдів або комет, які кружляють навколо Сонця і перетинають орбіту Землі. Таким чином наша планета кілька разів на рік проходить через кілька метеорних потоків, які ще називають "падаючими зірками". Річ у тім, що, коли метеори з метеорних потоків врізаються в атмосферу Землі, вони через тертя починають згоряти і яскраво світитися. При цьому за метеорами тягнеться яскрава смуга світла.

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Метеорний потік Ета-Аквариди: що це?

Метеорний потік Ета-Аквариди отримав свою назву на честь сузір'я Водолія (латиною Aquarius), адже з точки спостерігачів із Землі здається, що він прибуває саме звідти.

Цей метеорний потік є уламками знаменитої комети Галлея, яка кожні 76 років підлітає близько до Сонця, а потім повертається на околиці Сонячної системи. Комети — це крижані об'єкти, які під час зближення із Сонцем починають танути і викидають у космос свої частини. Вони залишаються кружляти навколо нашої зірки.

Метеорний потік Ета-Аквариди Фото: ScienceAlert

Комета Галлея

Комета Галлея востаннє наближалася до Сонця 1986 року і наступного разу зробить це 2061 року. Щоразу під час зближення з нашою зіркою комета залишає після себе уламки. До речі, зараз комета Галлея перебуває на відстані приблизно 5,3 млрд км від нас. Це далі, ніж знаходиться остання планета Сонячної системи Нептун.

Комета Галлея Фото: Forbes

Коли найкраще спостерігати метеорний потік Ета-Аквариди?

Пік метеорного потоку Ета-Акваріди, який вважається одним із найяскравіших у році, настане в ніч із понеділка, 5 травня на вівторок, 6 травня. Учені вважають, що найкраще спостерігати за активністю цього метеорного потоку потрібно за 1-2 години до сходу Сонця.

У цей час можна буде спостерігати від 10 до 30 метеорів, що згорають в атмосфері і летітимуть зі швидкістю понад 60 км/с.

Учені кажуть, що світло Місяця, який буде освітлений світлом Сонця приблизно на 64%, не повинно завадити спостереженню за метеорним потоком Ета-Аквариди. Але потрібно, щоб було ясне безхмарне небо.

Метеорний потік Ета-Аквариди Фото: space.com

Нагадуємо, що одними з найвідоміших метеорних потоків є:

Квадрантиди — їхній пік припадає на 3-4 січня. Це уламки астероїда 2003 EH1.

Ліриди — їхній пік цього року припав на 21-22 квітня. Це уламки комети C/1861 G1 (Тетчер).

Персеїди — їхній пік настає 13-14 серпня. Це уламки комети Свіфта- Туттля.

Оріоніди — пік настає 21-22 жовтня. Це також уламки комети Галлея.

Геменіди — пік припадає на 14-15 грудня. Це уламки астероїда Фаетон.

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