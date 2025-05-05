Снимок астероида Рюгу до чертиков напугал людей: и это был даже не сам камень (фото)

Гигантские камни, которые несутся на огромных скоростях сквозь космос, давно пугают людей тем, что могут столкнуться с Землей. Но недавний снимок астероида добавил новых страхов в эту “копилку”.

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Об этом пишет Unilad.

Согласно подсчетам NASA, в космосе вращается от 1,1 до 1,9 млн астероидов, диаметр которых достигает километра. Также существуют миллионы более мелких космических камней. Недавно ученые предупреждали о том, что астероид 2024 YR может угрожать Земле. В NASA считают, что астероид может ударить по планете в 2032 году. Позже расчеты показали, что 2024 YR не представляет угрозы для человечества.

Снимок астероида Рюгу Фото: JAXA

Новую волну тревоги поднял астероид, который вовсе не угрожает массовым вымиранием на Земле. Но его снимок показался людям очень пугающим. Речь идет об астероиде Рюгу, который может похвастаться самым четким снимком из когда-либо полученных изображений космических камней. Японский космический аппарат "Хаябуса-2" в 2020 году доставил на Землю образцы астероида Рюгу, которые изучают до сих пор.

Изображение астероида, которое так испугало людей, было получено во время вышеупомянутой миссии "Хаябуса-2", но опубликовано только недавно.

“Астероид Рюгу, околоземный и потенциально опасный астероид, классифицируется как астероид типа Cb”, - говорится в сообщении NASA.

Ученые также добавляют, что размер астероида составляет около 1 км в поперечнике, и он также содержит богатые водой углеродистые материалы. Эксперты надеются, что образцы Рюгу помогут раскрыть историю эволюции Солнечной системы.

Момент взятия образцов с астероида Рюгу

На снимке Рюгу людей испугал не сам космический камень, а его окружение, которое наглядно показывает, насколько черным может быть космос. На Земле подобное можно увидеть разве что глубоко в океане, но космос, очевидно, лидирует в этом рейтинге.

В комментариях под снимком Рюгу десятки людей написали, что их пугает чернильная тьма, окружающая астероид.

“Представьте, когда эта штука в последний раз была так близко к другому источнику света”, - написал один из пользователей соцсетей.

“Открытый космос кажется не столько звездным океаном, сколько бесконечной пустотой”, - добавил другой комментатор.

Многие люди сходятся на мысли о том, что абсолютная чернота космоса на снимке их очень пугает, а другие задаются вопрос, что еще может скрываться в этой абсолютной тьме.

Откуда прилетел астероид Рюгу

Возможно, путь астероида Рюгу на околоземную орбиту был не таким долгим как предполагалось. Новые исследования показывают, что Рюгу образовался вблизи Юпитера. Более ранние исследования указывали на происхождение за пределами орбиты Сатурна.

Исследователи во главе с Институтом Макса Планка проанализировали образцы астероида и сравнили, какие типы никеля обнаружены в этих образцах, а также в типичных метеоритах, богатых углеродом. Результаты показывают альтернативу предыдущим представлениям о местах рождения этих тел: различные астероиды, богатые углеродом, могли образоваться в одном и том же регионе, близком к Юпитеру, хотя частично посредством разных процессов и с разницей примерно в два миллиона лет.

Также ученые рассказали, что бы произошло, если бы Рюгу упал на Землю. Анализ показал, что если бы астероид вошел в атмосферу планеты под углом 45 градусов и со скоростью 17 км/с, то он бы распался на высоте около 40–35 км над поверхностью планеты.

Это привело бы к “воздушному взрыву”, подобному тому, что наблюдался над Россией в феврале 2013 года, когда Челябинский метеорит взорвался на высоте около 30 километров над Землей. Результатом взрыва в Челябинске стала яркая вспышка света и атмосферный взрыв, эквивалентный детонации 400–500 килотонн тротила. Это в 33 раза больше энергии, выделившейся при взрыве атомной бомбы, опустошившей Хиросиму в конце Второй мировой войны.

Напомним, жизнь на Земле возникла с помощью гостей из космоса. Ученые считают, что астероиды могли доставить на Землю необходимые для зарождения жизни ингредиенты. Это подтверждает изучение образцов астероида Рюгу.