Знімок астероїда Рюгу до чортиків налякав людей: і це був навіть не сам камінь (фото)

Гігантські камені, які мчать на величезних швидкостях крізь космос, давно лякають людей тим, що можуть зіткнутися із Землею. Але недавній знімок астероїда додав нових страхів у цю "скарбничку".

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Про це пише Unilad.

Згідно з підрахунками NASA, у космосі обертається від 1,1 до 1,9 млн астероїдів, діаметр яких сягає кілометра. Також існують мільйони дрібніших космічних каменів. Нещодавно вчені попереджали про те, що астероїд 2024 YR може загрожувати Землі. У NASA вважають, що астероїд може вдарити по планеті у 2032 році. Пізніше розрахунки показали, що 2024 YR не становить загрози для людства.

Знімок астероїда Рюгу Фото: JAXA

Нову хвилю тривоги підняв астероїд, який зовсім не загрожує масовим вимиранням на Землі. Але його знімок здався людям дуже страшним. Йдеться про астероїд Рюгу, який може похвалитися найчіткішим знімком із коли-небудь отриманих зображень космічних каменів. Японський космічний апарат "Хаябуса-2" 2020 року доправив на Землю зразки астероїда Рюгу, які вивчають досі.

Зображення астероїда, яке так налякало людей, було отримано під час вищезгаданої місії "Хаябуса-2", але опубліковано тільки нещодавно.

"Астероїд Рюгу, навколоземний і потенційно небезпечний астероїд, класифікується як астероїд типу Cb", — йдеться в повідомленні NASA.

Вчені також додають, що розмір астероїда становить близько 1 км у поперечнику, і він також містить багаті на воду вуглецеві матеріали. Експерти сподіваються, що зразки Рюгу допоможуть розкрити історію еволюції Сонячної системи.

Момент взяття зразків з астероїда Рюгу

На знімку Рюгу людей налякав не сам космічний камінь, а його оточення, яке наочно показує, наскільки чорним може бути космос. На Землі подібне можна побачити хіба що глибоко в океані, але космос, очевидно, лідирує в цьому рейтингу.

У коментарях під знімком Рюгу десятки людей написали, що їх лякає чорнильна темрява, що оточує астероїд.

"Уявіть, коли ця штука востаннє була так близько до іншого джерела світла", — написав один із користувачів соцмереж.

"Відкритий космос здається не стільки зоряним океаном, скільки нескінченною порожнечею", — додав інший коментатор.

Багато людей сходяться на думці про те, що абсолютна чорнота космосу на знімку їх дуже лякає, а інші ставлять собі питання, що ще може ховатися в цій абсолютній темряві.

Звідки прилетів астероїд Рюгу

Можливо, шлях астероїда Рюгу на навколоземну орбіту був не таким довгим як передбачалося. Нові дослідження показують, що Рюгу утворився поблизу Юпітера. Більш ранні дослідження вказували на походження за межами орбіти Сатурна.

Дослідники на чолі з Інститутом Макса Планка проаналізували зразки астероїда і порівняли, які типи нікелю виявлено в цих зразках, а також у типових метеоритах, багатих вуглецем. Результати показують альтернативу попереднім уявленням про місця народження цих тіл: різні астероїди, багаті на вуглець, могли утворитися в одному й тому самому регіоні, близькому до Юпітера, хоча частково за допомогою різних процесів і з різницею приблизно у два мільйони років.

Також учені розповіли, що б сталося, якби Рюгу впав на Землю. Аналіз показав, що якби астероїд увійшов в атмосферу планети під кутом 45 градусів і зі швидкістю 17 км/с, то він би розпався на висоті близько 40-35 км над поверхнею планети.

Це призвело б до "повітряного вибуху", подібного до того, що спостерігався над Росією в лютому 2013 року, коли Челябінський метеорит вибухнув на висоті близько 30 кілометрів над Землею. Результатом вибуху в Челябінську став яскравий спалах світла та атмосферний вибух, еквівалентний детонації 400-500 кілотонн тротилу. Це в 33 рази більше за енергію, що виділилася під час вибуху атомної бомби, яка спустошила Хіросіму наприкінці Другої світової війни.

Нагадаємо, життя на Землі виникло за допомогою гостей із космосу. Учені вважають, що астероїди могли доставити на Землю необхідні для зародження життя інгредієнти. Це підтверджує вивчення зразків астероїда Рюгу.