Историю Вселенной придется переписать: обнаружены галактики, которые нельзя объяснить (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб сделали неожиданное открытие. Они обнаружили три очень странные галактики, существовавшие уже через 500 млн лет после Большого взрыва. Главная особенность этих галактик состоит в том, что они слишком массивные и яркие для этого периода истории Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Earth.

Напоминаем, что космический телескоп Уэбб начал свою работу летом 2022 года на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Он имеет специальные инфракрасные приборы, которые позволяют увидеть самые далекие, а значит и самые древние галактики во Вселенной. За эти годы с помощью телескопа Уэбб астрономы сделали немало очень важных открытий, которые улучшают понимание космоса, но иногда добавляют новых загадок. Это открытие как раз принадлежит к последней категории.

Космический телескоп Уэбб﻿ Фото: NASA

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Три галактики, которые нельзя объяснить

Стандартная космологическая модель под названием Лямбда-CDM, предполагает, что Вселенная родилась 13,8 млрд лет назад в результате Большого взрыва. Уже через несколько сотен миллионов лет начали формироваться первые галактики. Но космологическая модель предполагает, что эти галактики набирали массу медленно за счет медленного формирования звезд и в течение первого миллиарда лет истории Вселенной эти галактики были маленькими и тусклыми.

Но астрономы обнаружили три ранее неизвестные галактики в ранней Вселенной, которые их сильно удивили своей массой и яркостью. Они яркие за счет большого количества звезд, но такого просто не должно быть. Астрономы говорят, что новое открытие может заставить переписать историю Вселенной, в частности, что касается моделей формирования первых галактик.

Из-за того, что три галактики имеют в своем составе много пыли, она придает им отчетливый красный оттенок, а потому астрономы назвали их "красными монстрами".

Все три галактики имеют почти такую же массу, как и Млечный Путь. Масса нашей галактики оценивается в 1 триллион масс Солнца. Чтобы набрать такую массу Млечному Пути понадобилось несколько миллиардов лет создавать звезды, но новое открытие меняет понимание формирования галактик. Эти "красные монстры" слишком массивные и яркие, чтобы существовать в первый миллиард лет истории Вселенной.

Все три галактики имеют почти такую же массу, как и Млечный Путь Фото: NASA

Невероятная скорость создания звезд

Как выяснили, ученые в этих галактиках половина межзвездного газа превратилась в звезды. В то время, как некоторые другие галактики в той же эпохе превратили не более 20% газа в звезды. То есть у "красных монстров" скорость создания звезды примерно в 2 раза выше даже у тех галактик, которые возникли намного позже. Согласно космологической модели даже за несколько миллиардов лет многие галактики не могут превратить более 20% своего газа в звезды.

Это означает, что какие-то неизвестные условия в ранней Вселенной все же позволяли быстро создавать звезды, чтобы возникли очень массивные галактики за относительно короткий период времени по космическим меркам. По словам ученых, галактики могли набирать массу гораздо быстрее за счет более эффективного процесса превращения межзвездного газа в звезды. Почему так произошло астрономы пока не знают.

Учитывая, что телескоп Уэбб поймал свет от далеких галактик, который летел к нам более 13 млрд лет, астрономы увидели, как выглядели "красные монстры" в то время. Что с ними случилось позже узнать пока не представляется возможности. Возможно, эти три галактики на самом деле принадлежат к группе галактик, о которых астрономы еще ничего не знают и их процесс формирования и роста был совершенно другим.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружил галактику, у которой нет темной материи, но это противоречит моделям формирования таких объектов.

Также Фокус писал о том, что на Землю вот-вот упадут обломки кометы Галлея и создадут яркое красочное шоу в ночном небе. Метеорный поток Эта-Аквариды вот-вот достигнет пика. Это один из самых ярких метеорных потоков года, который является обломками знаменитой кометы Галлея.