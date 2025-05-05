Історію Всесвіту доведеться переписати: виявлено галактики, які не можна пояснити (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб зробили несподіване відкриття. Вони виявили три дуже дивні галактики, що існували вже через 500 млн років після Великого вибуху. Головна особливість цих галактик полягає в тому, що вони занадто масивні та яскраві для цього періоду історії Всесвіту.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Earth.

Нагадуємо, що космічний телескоп Вебб розпочав свою роботу влітку 2022 року на відстані 1,5 млн км від Землі. Він має спеціальні інфрачервоні прилади, які дають змогу побачити найвіддаленіші, а отже й найдавніші галактики у Всесвіті. За ці роки за допомогою телескопа Вебб астрономи зробили чимало дуже важливих відкриттів, які покращують розуміння космосу, але іноді додають нових загадок. Це відкриття якраз належить до останньої категорії.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

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Три галактики, які не можна пояснити

Стандартна космологічна модель під назвою Лямбда-CDM, припускає, що Всесвіт народився 13,8 млрд років тому внаслідок Великого вибуху. Уже через кілька сотень мільйонів років почали формуватися перші галактики. Але космологічна модель припускає, що ці галактики набирали масу повільно за рахунок повільного формування зірок і протягом першого мільярда років історії Всесвіту ці галактики були маленькими та тьмяними.

Але астрономи виявили три раніше невідомі галактики в ранньому Всесвіті, які їх сильно здивували своєю масою і яскравістю. Вони яскраві за рахунок великої кількості зірок, але такого просто не повинно бути. Астрономи кажуть, що нове відкриття може змусити переписати історію Всесвіту, зокрема, що стосується моделей формування перших галактик.

Через те, що три галактики мають у своєму складі багато пилу, він надає їм виразного червоного відтінку, а тому астрономи назвали їх "червоними монстрами".

Усі три галактики мають майже таку саму масу, як і Чумацький Шлях. Маса нашої галактики оцінюється в 1 трильйон мас Сонця. Щоб набрати таку масу Чумацькому Шляху знадобилося кілька мільярдів років створювати зірки, але нове відкриття змінює розуміння формування галактик. Ці "червоні монстри" занадто масивні та яскраві, щоб існувати в перший мільярд років історії Всесвіту.

Усі три галактики мають майже таку саму масу, як і Чумацький Шлях Фото: NASA

Неймовірна швидкість створення зірок

Як з'ясували вчені, у цих галактиках половина міжзоряного газу перетворилася на зірки. У той час, як деякі інші галактики в тій самій епосі перетворили не більше 20% газу на зірки. Тобто у "червоних монстрів" швидкість створення зірки приблизно в 2 рази вища навіть у тих галактик, які виникли набагато пізніше. Згідно з космологічною моделлю навіть за кілька мільярдів років багато галактик не можуть перетворити понад 20% свого газу на зірки.

Це означає, що якісь невідомі умови в ранньому Всесвіті все ж таки дозволяли швидко створювати зірки, щоб виникли дуже масивні галактики за відносно короткий період часу за космічними мірками. За словами вчених, галактики могли набирати масу набагато швидше за рахунок більш ефективного процесу перетворення міжзоряного газу на зірки. Чому так сталося астрономи поки що не знають.

З огляду на те, що телескоп Вебб спіймав світло від далеких галактик, яке летіло до нас понад 13 млрд років, астрономи побачили, який вигляд мали "червоні монстри" в той час. Що з ними трапилося пізніше дізнатися поки що не представляється можливості. Можливо, ці три галактики насправді належать до групи галактик, про які астрономи ще нічого не знають, і їхній процес формування та зростання був зовсім іншим.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили галактику, у якої немає темної матерії, але це суперечить моделям формування таких об'єктів.

Також Фокус писав про те, що на Землю ось-ось впадуть уламки комети Галлея і створять яскраве барвисте шоу в нічному небі. Метеорний потік Ета-Аквариди ось-ось досягне піку. Це один із найяскравіших метеорних потоків року, який є уламками знаменитої комети Галлея.