У Млечного Пути сломалась центральная "кость": найден необычный виновник перелома (фото)

Астрономы обнаружили причину перелома, который образовался в огромной “кости” в центре нашей галактики Млечный Путь. Ученые пришли к выводу, что за этим стоит чрезвычайно плотный остаток умершей звезды.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

В центре Млечного Пути находятся огромные, похожие на кости структуры, которые проявляются в радиоволнах и пронизаны магнитными полями. Эти структуры состоят из заряженных частиц и радиоволны исходят от них, когда частицы движутся по спирали вдоль линий магнитного поля.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На расстоянии 26 000 световых лет от нас находится одна из самых длинных и ярких "костей" в Млечном Пути. Длина этой структуры под названием G359.13 составляет 230 световых лет. Она находится рядом с центром нашей галактики и является нитью галактического центра.

Перелом в "кости" Млечного Пути

Астрономы изучили G359.13 с помощью космического рентгеновского телескопа Чандра и наземного радиотелескопа MeerKAT, чтобы найти причину перелома этой "кости". Из-за своей вертикальной формы, бледного цвета и, казалось бы, хрупкой формы, изображение этой структуры напоминает рентгеновские снимки кости человека. На изображении можно четко увидеть трещину на непрерывной длине G359.13 и астрономы нашли причину такого "перелома".

Из-за своей вертикальной формы, бледного цвета и, казалось бы, хрупкой формы, изображение этой структуры напоминает рентгеновские снимки кости человека. На вставке показан пульсар, который вызвал перелом Фото: phys.org

Кто сломал "кость" Млечного Пути?

Астрономы пришли к выводу, что трещина была вызвана быстро движущейся нейтронной звездой, а если точнее, то ее разновидностью – пульсаром, который врезался в G359.13 на огромной скорости.

Нейтронные звезды — это чрезвычайно плотные остатки звезд, которые взорвались сверхновой. Это самые плотные звезды во Вселенной, обладающие огромной гравитацией. Пульсары – это нейтронные звезды с чрезвычайно высокой скоростью вращения вокруг своей оси. Когда умирают массивные звезды, то взрыв сверхновой может создать очень сильную ударную волну, которая отправит в путешествие нейтронную звезды далеко о места взрыва.

Астрономы обнаружили источник рентгеновского и радиоизлучения в месте перелома "кости", который был ударом пульсара. Ученые пришли к выводу, что эта нейтронная звезда врезалась в G359.13 на скорости 1,5 – 3 млн км/ч. Это привело к искажению магнитного поля и всего радиосигнала, который показал наличие "перелома" в "кости".

Как уже писал Фокус, историю Вселенной придется переписать, ведь астрономы обнаружили галактики, которые нельзя объяснить. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб сделали неожиданное открытие. Они обнаружили три очень странные галактики, существовавшие уже через 500 млн лет после Большого взрыва. Главная особенность этих галактик состоит в том, что они слишком массивные и яркие для этого периода истории Вселенной.

Также Фокус писал о том, что снимок астероида Рюгу до чертиков напугал людей и это был даже не сам камень. Гигантские камни, которые несутся на огромных скоростях сквозь космос, давно пугают людей тем, что могут столкнуться с Землей. Но недавний снимок астероида добавил новых страхов в эту "копилку".