У Чумацького Шляху зламалася центральна "кістка": знайдено незвичайного винуватця перелому (фото)

Астрономи виявили причину перелому, який утворився у величезній "кістці" в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Учені дійшли висновку, що за цим стоїть надзвичайно щільний залишок померлої зірки.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

У центрі Чумацького Шляху знаходяться величезні, схожі на кістки структури, які проявляються в радіохвилях і пронизані магнітними полями. Ці структури складаються із заряджених частинок і радіохвилі виходять від них, коли частинки рухаються по спіралі вздовж ліній магнітного поля.

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На відстані 26 000 світлових років від нас розташована одна з найдовших і найяскравіших "кісток" у Чумацькому Шляху. Довжина цієї структури під назвою G359.13 становить 230 світлових років. Вона розташована поруч із центром нашої галактики і є ниткою галактичного центру.

Перелом у "кістці" Чумацького Шляху

Астрономи вивчили G359.13 за допомогою космічного рентгенівського телескопа Чандра і наземного радіотелескопа MeerKAT, щоб знайти причину перелому цієї "кістки". Через свою вертикальну форму, блідий колір і, здавалося б, крихку форму, зображення цієї структури нагадує рентгенівські знімки кістки людини. На зображенні можна чітко побачити тріщину на безперервній довжині G359.13 і астрономи знайшли причину такого "перелому".

Через свою вертикальну форму, блідий колір і, здавалося б, крихку форму, зображення цієї структури нагадує рентгенівські знімки кістки людини. На вставці показано пульсар, який спричинив перелом Фото: phys.org

Хто зламав "кістку" Чумацького Шляху?

Астрономи дійшли висновку, що тріщину спричинила нейтронна зірка, яка швидко рухається, а якщо точніше, то її різновид — пульсар, який врізався в G359.13 на величезній швидкості.

Нейтронні зірки — це надзвичайно щільні залишки зірок, які вибухнули надновою. Це найщільніші зірки у Всесвіті, що володіють величезною гравітацією. Пульсари — це нейтронні зірки з надзвичайно високою швидкістю обертання навколо своєї осі. Коли вмирають масивні зірки, то вибух наднової може створити дуже сильну ударну хвилю, яка відправить у подорож нейтронну зірку далеко від місця вибуху.

Астрономи виявили джерело рентгенівського та радіовипромінювання в місці перелому "кістки", який був ударом пульсара. Учені дійшли висновку, що ця нейтронна зірка врізалася в G359.13 на швидкості 1,5 — 3 млн км/год. Це призвело до спотворення магнітного поля і всього радіосигналу, який показав наявність "перелому" в "кістці".

Як уже писав Фокус, історію Всесвіту доведеться переписати, адже астрономи виявили галактики, які не можна пояснити. Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб зробили несподіване відкриття. Вони виявили три дуже дивні галактики, що існували вже через 500 млн років після Великого вибуху. Головна особливість цих галактик полягає в тому, що вони занадто масивні та яскраві для цього періоду історії Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що знімок астероїда Рюгу до чортиків налякав людей і це був навіть не сам камінь. Гігантські камені, які мчать на величезних швидкостях крізь космос, давно лякають людей тим, що можуть зіткнутися із Землею. Але недавній знімок астероїда додав нових страхів у цю "скарбничку".