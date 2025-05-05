Очень особенный морской единорог: самые редкие из них рождаются с двумя бивнями (видео)

Нарвалы считаются одними из самых интересных существ на планете, а некоторые сравнивают этих любопытных китообразных с морскими единорогами — причиной тому их знаменитый и несколько загадочный бивень, торчащий из центра головы, как гигантский рог.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

Несмотря на то, что нарвалы сами по себе весьма любопытны и таинственны, среди них есть еще более удивительные экземпляры — животные с двумя бивнями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Очень особенный морской единорог

Нарвал с двумя бивнями — это далеко не норма, однако один такой экземпляр все же известен науке и хранится в Лондонском музее естественной истории. По словам главного куратора по млекопитающим Ричарда Сабина, двухбивневые нарвалы встречаются крайне редко, однако это возможно.

У самцов и самок этих морских единорогов есть два верхних клыка внутри черепа, однако у самок бивень вырастает очень редко — чаще всего он появляется у самцов с левой стороны в виде длинного одинарного спирального бивня.

Образец черепа нарвала с двумя бивнями Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Зуб, растущий из головы

Таким образом бивни нарвала на самом деле просто большой удлиненный зуб, способный вырастать до 3 метров в длину. В большинстве случаев, лишь у самцов эти массивные зубы прорезаются и превращаются в меч, похожий на рог единорога. Однако ученым также известны случаи, когда у нарвалов вырастает два; более того, у самок также порой неожиданно вырастают бивни.

Зачем нарвалам бивни

По словам Ричарда Сабина, бивни нарвалов все еще являются темой для многочисленных споров и ученым лишь предстоит собрать большинство данных о поведении этих животных. В то же время в исследовании 2023 года ученые пришли к выводу, что бивни нарвалов на самом деле являются "сексуально выбранными сигналами, используемыми во время состязаний между самцами."

Результаты также показали, что внешний слой бивня нарвала действительно содержит огромное количество нервных окончаний, которые, по мнению ученых, предоставляют животным сенсорную способность обнаруживать изменения в окружающей воде — например, изменение температуры и давления.

В 2025 году ученым наконец-то удалось получить первые в истории кадры, на которых действительно видно, как нарвалы используют свои бивни. Исследователи запечатлели животных, преследующими крупную рыбу, такую как арктический голец (Salvelinus alpinus), и использующими свой бивень, чтобы ударять и оглушать добычу. Наблюдения показывают, что нарвалы также используют бивни для взаимодействия с морскими птицами, которые пытаются отобрать у них добычу.

Также были конкурентные взаимодействия между нарвалами, когда они блокировали друг друга от одной и той же добычи, поэтому очевидно, что, как и гигантские новые зубы, бивень нарвала — это многогранный элемент набора.

Еще одна странность

Однако бивни нарвалов — не единственная странность. Они также являются любопытными животными из-за своих генов — ученые обнаружили у них удивительно низкое генетическое разнообразие. Это делает удивительным тот факт, что в нынешнем мире нарвалам удается процветать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему нарвалы ни за что не выживут в неволе.