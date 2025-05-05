Дуже особливий морський єдиноріг: найрідкісніші з них народжуються з двома бивнями (відео)

Нарвали вважаються одними з найцікавіших істот на планеті, а дехто порівнює цих допитливих китоподібних із морськими єдинорогами — причиною тому є їхній знаменитий і дещо загадковий бивень, що стирчить із центру голови, наче гігантський ріг.

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Про це пише IFLScience.

Попри те, що нарвали самі по собі вельми цікаві й таємничі, серед них є ще більш дивовижні екземпляри — тварини з двома бивнями.

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Дуже особливий морський єдиноріг

Нарвал із двома бивнями — це далеко не норма, проте один такий екземпляр все ж відомий науці та зберігається в Лондонському музеї природної історії. За словами головного куратора по ссавцях Річарда Сабіна, двобивневі нарвали трапляються вкрай рідко, проте це можливо.

У самців і самок цих морських єдинорогів є два верхніх ікла всередині черепа, однак у самок бивень виростає дуже рідко — найчастіше він з'являється у самців з лівого боку у вигляді довгого одинарного спірального бивня.

Зразок черепа нарвала з двома бивнями Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Зуб, що росте з голови

Таким чином бивні нарвала насправді просто великий подовжений зуб, здатний виростати до 3 метрів у довжину. У більшості випадків, лише у самців ці масивні зуби прорізаються і перетворюються на меч, схожий на ріг єдинорога. Однак вченим також відомі випадки, коли у нарвалів виростає два; ба більше, у самок також часом несподівано виростають бивні.

Навіщо нарвалам бивні

За словами Річарда Сабіна, бивні нарвалів все ще є темою для численних суперечок і вченим лише належить зібрати більшість даних про поведінку цих тварин. Водночас у дослідженні 2023 року вчені дійшли висновку, що бивні нарвалів насправді є "сексуально вибраними сигналами, що використовуються під час змагань між самцями".

Результати також засвідчили, що зовнішній шар бивня нарвала дійсно містить величезну кількість нервових закінчень, які, на думку вчених, надають тваринам сенсорну здатність виявляти зміни в навколишній воді — наприклад, зміну температури й тиску.

У 2025 році вченим нарешті вдалося отримати перші в історії кадри, на яких дійсно видно, як нарвали використовують свої бивні. Дослідники сфотографували тварин, які переслідують велику рибу, як-от арктичний голець (Salvelinus alpinus), і використовують свій бивень, щоб бити й оглушати здобич. Спостереження показують, що нарвали також використовують бивні для взаємодії з морськими птахами, які намагаються відібрати у них здобич.

Також були конкурентні взаємодії між нарвалами, коли вони блокували один одного від однієї й тієї ж здобичі, тому очевидно, що, як і гігантські нові зуби, бивень нарвала — це багатогранний елемент набору.

Ще одна дивина

Однак бивні нарвалів — не єдина дивина. Вони також є цікавими тваринами через свої гени — вчені виявили у них напрочуд низьку генетичну різноманітність. Це робить дивним той факт, що в нинішньому світі нарвалам вдається процвітати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому нарвали нізащо не виживуть у неволі.