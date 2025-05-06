Уровень океана рекордно вырос и дело не в потеплении Земли: NASA обнаружило то, чего не ждало (фото)

Глобальное потепление продолжает «черной тучей» нависать над планетой, растапливая ледяные щиты Земли и вызывая повышение уровня моря, которое теперь достигает новых высот. В 2024 году ученые зафиксировали больший рост уровня океана, чем ожидали, но его вызвал вовсе не климатический кризис, а другой механизм.

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Об этом пишет Science Alert.

По словам географа NASA Джоша Уиллиса, подъем, который ученые наблюдали в 2024 году оказался выше, чем предполагали прогнозы. Наиболее тревожным оказалось то, что большую часть увеличения объема в 2024 году вызвало вовсе не потепление планеты, а совсем другой механизм.

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Подъем уровня воды опережает прогнозы

Каждый год немного отличается, однако ученые прослеживают четкую тенденцию: океан продолжает подниматься и скорость подъема с каждым годом становится все быстрее. Учитывая прошлые тенденции, NASA предсказывало увеличение подъема на 0,43 сантиметра, однако в 2024 году он взлетел до невероятных 0,59 см.

Отметим, что цифры были получены в результате измерений, проведенных пятью международными спутниками в период с 1992 года. Последний из них, Sentinel-6 Michael Freilich, способен измерять высоту поверхности моря до нескольких сантиметров для 90% океанов Земли.

Повышение среднего уровня мирового океана с 1993 по 2024 год на основе данных пяти международных спутников Фото: NASA

Глобальное потепление ни при чем

Ученые давно подозревали, что неучтенные циклы обратной связи рано или поздно ускорят повышение уровня моря сверх прогнозов, и теперь мы стали свидетелями этого события. До сих пор таяние ледников Земли составляло до двух третей повышения уровня моря каждый год, но в прошлом году ситуация неожиданно изменилась.

Данные указывают на то, что в 2024 году две трети повышения уровня моря были вызваны тепловым расширением жидкой морской воды, несмотря на то, что потеря ледникового льда также все еще ускоряется. По данным NASA, более теплая вода менее плотная, а потому она занимает больше места, чем холодная. В результате теперь, после рекордного атмосферного тепла Земли наши океаны стали самыми теплыми за три десятилетия наблюдений.

Глобальные морские волны тепла с июня 2023 года по май 2024 года и их последствия Фото: Nature Climate Change

Слои океана

Земные океаны условно разделяются на аккуратные слои с разной температурой, причем самые теплые и наименее плотные воды находятся наверху. Но повышенная тепловая энергия в нашей атмосфере подпитывает больше штормов и более быстрые ветры, которые более тщательно перемешивают эти слои, быстрее отправляя больше тепла в нижние слои. Это еще больше увеличивает температуру океана и, как следствие, повышает уровень моря.

По словам исследователей, изменения в ветровом режиме приводят к тому, что некоторые районы Мирового океана нагреваются два, а то и три раза сильнее, чем в среднем по миру. Возникающие в результате морские тепловые волны убивают миллиарды морских существ и разрушают зависящие от них рыбные промыслы.

Повышение уровня земных океанов также приводит к тому, что крупные реки, такие как Ганг, затапливаются соленой водой. Из-за этого вторжения и уменьшения сезонного таяния ледников запасы пресной воды у человечества быстро сокращаются. Без вмешательства это может в конечном итоге заставить целые популяции мигрировать в поисках этого жизненно важного ресурса.

Увы, единственный способ защитить будущее человечество и планеты в целом — сократить выбросы парниковых газов.

Эти выбросы способствуют избыточному теплу, что приводит к повышению уровня моря Фото: Nature Climate Change

Ранее Фокус писал о том, что грядет большое сотрясение Земли: уровень океана поднимется, спровоцировав масштабное наводнение.