Рівень океану рекордно зріс і справа не в потеплінні Землі: NASA виявило те, чого не чекало (фото)

Глобальне потепління продовжує "чорною хмарою" нависати над планетою, розтоплюючи крижані щити Землі та спричиняючи підвищення рівня моря, яке тепер досягає нових висот. У 2024 році вчені зафіксували більше зростання рівня океану, ніж очікували, але його спричинила зовсім не кліматична криза, а інший механізм.

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Про це пише Science Alert.

За словами географа NASA Джоша Вілліса, підйом, який вчені спостерігали у 2024 році, виявився вищим, ніж припускали прогнози. Найбільш тривожним виявилося те, що більшу частину збільшення об'єму у 2024 році спричинило зовсім не потепління планети, а зовсім інший механізм.

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Підйом рівня води випереджає прогнози

Кожен рік трохи відрізняється, проте вчені простежують чітку тенденцію: океан продовжує підійматися і швидкість підйому з кожним роком стає дедалі швидшою. З огляду на минулі тенденції, NASA передбачало збільшення підйому на 0,43 сантиметра, однак у 2024 році він злетів до неймовірних 0,59 см.

Зазначимо, що цифри були отримані в результаті вимірювань, проведених п'ятьма міжнародними супутниками в період з 1992 року. Останній із них, Sentinel-6 Michael Freilich, здатний вимірювати висоту поверхні моря до кількох сантиметрів для 90% океанів Землі.

Підвищення середнього рівня світового океану з 1993 по 2024 рік на основі даних п'яти міжнародних супутників Фото: solar-system

Глобальне потепління ні до чого

Вчені давно підозрювали, що невраховані цикли зворотного зв'язку рано чи пізно прискорять підвищення рівня моря понад прогнози, і тепер ми стали свідками цієї події. Досі танення льодовиків Землі становило до двох третин підвищення рівня моря щороку, але минулого року ситуація несподівано змінилася.

Дані вказують на те, що у 2024 році дві третини підвищення рівня моря були викликані тепловим розширенням рідкої морської води, попри те, що втрата льодовикового льоду також все ще прискорюється. За даними NASA, тепліша вода менш щільна, а тому вона займає більше місця, ніж холодна. У результаті тепер, після рекордного атмосферного тепла Землі наші океани стали найтеплішими за три десятиліття спостережень.

Глобальні морські хвилі тепла з червня 2023 року по травень 2024 року та їхні наслідки Фото: Nature Climate Change

Шари океану

Земні океани умовно поділяються на акуратні шари з різною температурою, причому найтепліші та найменш щільні води знаходяться нагорі. Але підвищена теплова енергія в нашій атмосфері підживлює більше штормів і швидші вітри, які ретельніше перемішують ці шари, швидше відправляючи більше тепла в нижні шари. Це ще більше збільшує температуру океану і, як наслідок, підвищує рівень моря.

За словами дослідників, зміни у вітровому режимі призводять до того, що деякі райони Світового океану нагріваються вдвічі, а то й утричі сильніше, ніж у середньому по світу. Морські теплові хвилі, що виникають унаслідок цього, вбивають мільярди морських істот і руйнують рибні промисли, що залежать від них.

Підвищення рівня земних океанів також призводить до того, що великі річки, такі як Ганг, затоплюються солоною водою. Через це вторгнення і зменшення сезонного танення льодовиків запаси прісної води у людства швидко скорочуються. Без втручання це може в кінцевому підсумку змусити цілі популяції мігрувати в пошуках цього життєво важливого ресурсу.

На жаль, єдиний спосіб захистити майбутнє людство і планети загалом — скоротити викиди парникових газів.

Ці викиди сприяють надлишковому теплу, що призводить до підвищення рівня моря Фото: Nature Climate Change

Раніше Фокус писав про те, що гряде великий струс Землі: рівень океану підніметься, спровокувавши масштабну повінь.