Кость возрастом 100 млн лет нарушает все правила: раскрыта эволюция одного из самых странных животных

Новый анализ окаменелости возрастом 100 миллионов лет, спрятанной в скалистой бухте в Австралии, предполагает, что ехидны на самом деле могли произойти от плавающих предков, что весьма неслыханно с точки зрения известных нам примеров эволюции.

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Об этом пишет Science Alert.

Существует множество примеров того, как наземные млекопитающие эволюционировали более водный образ жизни, но, похоже, ехидны в какой-то момент своей истории пошли в противоположном направлении.

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Загадочная кость возрастом 100 миллионов лет

Впервые окаменелость была обнаружена учеными в начале 90-х годов прошлого столетия и с тех пор ученые спорят о том, какому виду животного она принадлежит. Известно, что окаменевшая часть руки принадлежала представителю отряда однопроходных — млекопитающих, откладывающих яйца, а не рождающих живых детенышей.

Внешний вид кости указывает на то, что она могла принадлежать наземному предку современных ехидн — по крайней мере, так считают некоторые ученые. Другие предполагают, что окаменелость могла принадлежать плавающему однопроходному, существовавшему намного раньше ныне живущих родственников — ехидн и утконосов.

Нарушая все эволюционные правила

Новый анализ окаменевшей плечевой кости, принадлежавшей доисторическому виду Kryoryctes cadburyi, подтверждает версию о водном происхождении. По словам руководителя нового исследования, палеонтолога из Университета Нового Южного Уэльса Сюзанны Хэнд, внешняя структура кости, как правило, позволяет напрямую сравнить окаменелость с похожими животными, чтобы выяснить родственные связи; внутренняя структура дает подсказки об образе жизни животного и его экологии.

В ходе нового исследования ученые использовали микрокомпьютерную томографию и обнаружили, что кость имеет толстую, тяжелую стенку и крошечную медуллярную полость. Такие кости, как правило, встречаются у полуводных или полностью водных млекопитающих, например:

морских выдр;

дюгони;

утконосов.

Подобно поясу с грузилом, который аквалангисты используют, чтобы оставаться под водой, эти черты снижают плавучесть животного, поэтому оно может оставаться под водой с небольшими усилиями. По словам Хэнд, ни с коллегами пришли к выводу, что микросруктура ископаемой окаменелости больше похожа на внутреннюю структуру костей, наблюдаемую сегодня у утконосов — их тяжелые кости действуют как балласт, помогая им легко нырять в поисках пищи.

Отметим, что на суше столь тяжелые кости являются недостатком так, как потребуется больше усилий, чтобы двигать ими. Кроме того, они более подвержены переломам. Вот почему такие черты не наблюдаются у ехидн, у которых очень тонкие костные стенки.

У утконосов и ехидн был общий водный предок Фото: Peter Schouten

Общий предок с утконосом и ехиднами

Команда также провела филогенетический анализ, соединив воедино место K. cadburyi в генеалогических древах млекопитающих и однопроходных. Это показало, что вид действительно является однопроходным, имеющим общего предка с утконосом и ехиднами.

С точки зрения эволюции ехидн, такая новость является крайне странной. Простыми словами, открытие предполагает, что предком ехидн на самом деле было плавающее и роющее однопроходное, которое в конечном итоге сменило водный образ жизни и перебралось на сушу.

Хорошо известно, что клюв утконоса имеет множество высокочувствительных рецепторов, которые обнаруживают крошечные электрические токи, генерируемые добычей. Клюв ехидн имеет в разы меньше рецепторов, но ученые считают, что они являются пережитком их наследия утконоса.

У ехидн также задние ноги повернуты назад, что помогает им копать, так же как утконос использует свои задние ноги как рули, чтобы продвигаться по воде. Возможно, именно поэтому ехидны известны тем, что прыгают с острова на остров. Такая ориентация ног не наблюдается ни у одного другого млекопитающего.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем в знойный день ехидны пускают пузыри из соплей.