Кістка віком 100 млн років порушує всі правила: розкрито еволюцію однієї з найдивніших тварин

Новий аналіз скам'янілості віком 100 мільйонів років, захованої в скелястій бухті в Австралії, припускає, що єхидни насправді могли походити від предків, які плавають, що вельми нечувано з погляду відомих нам прикладів еволюції.

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Про це пише Science Alert.

Існує безліч прикладів того, як наземні ссавці еволюціонували до більш водного способу життя, але, схоже, єхидни в якийсь момент своєї історії пішли в протилежному напрямку.

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Загадкова кістка віком 100 мільйонів років

Вперше скам'янілість була виявлена вченими на початку 90-х років минулого століття і відтоді вчені сперечаються про те, якому виду тварини вона належить. Відомо, що скам'яніла частина руки належала представнику загону однопрохідних — ссавців, які відкладають яйця, а не народжують живих дитинчат.

Зовнішній вигляд кістки вказує на те, що вона могла належати наземному предку сучасних єхидн — принаймні, так вважають деякі вчені. Інші припускають, що скам'янілість могла належати однопрохідному, що плавав і існував набагато раніше за родичів, які живуть нині, — єхидн і качкодзьобів.

Порушуючи всі еволюційні правила

Новий аналіз скам'янілої плечової кістки, що належала доісторичному виду Kryoryctes cadburyi, підтверджує версію про водне походження. За словами керівника нового дослідження, палеонтолога з Університету Нового Південного Уельсу Сюзанни Хенд, зовнішня структура кістки зазвичай дає змогу безпосередньо порівняти скам'янілість зі схожими тваринами, щоб з'ясувати родинні зв'язки; внутрішня структура дає підказки щодо способу життя тварини та її екології.

Під час нового дослідження вчені використовували мікрокомп'ютерну томографію і виявили, що кістка має товсту, важку стінку і крихітну медулярну порожнину. Такі кістки, як правило, зустрічаються у напівводних або повністю водних ссавців, наприклад:

морських видр;

дюгоні;

качкодзьобів.

Подібно до пояса з грузилом, який аквалангісти використовують, щоб залишатися під водою, ці риси знижують плавучість тварини, тому вона може залишатися під водою з невеликими зусиллями. За словами Хенд, вона з колегами дійшли висновку, що мікроструктура викопної скам'янілості більше схожа на внутрішню структуру кісток, яку сьогодні спостерігають у качкодзьобів — їхні важкі кістки діють як баласт, допомагаючи їм легко пірнати в пошуках їжі.

Зазначимо, що на суші настільки важкі кістки є недоліком, оскільки потрібно більше зусиль, щоб рухати ними. Крім того, вони більш схильні до переломів. Ось чому такі риси не спостерігаються у єхидн, у яких дуже тонкі кісткові стінки.

У качкодзьобів і єхидн був спільний водний предок Фото: Peter Schouten

Спільний предок з качкодзьобом і єхиднами

Команда також провела філогенетичний аналіз, з'єднавши воєдино місце K. cadburyi в генеалогічних древах ссавців і однопрохідних. Це показало, що вид справді є однопрохідним, що має спільного предка з качкодзьобом і єхиднами.

З погляду еволюції єхидн, така новина є вкрай дивною. Простими словами, відкриття припускає, що предком єхидн насправді було плаваюче і риюче однопрохідне, що риє, але в кінцевому підсумку змінило водний спосіб життя і перебралося на сушу.

Добре відомо, що дзьоб качкодзьоба має безліч високочутливих рецепторів, які виявляють крихітні електричні струми, що генеруються здобиччю. Дзьоб єхидн має в рази менше рецепторів, але вчені вважають, що вони є пережитком їхньої спадщини качкодзьоба.

У єхидн також задні ноги повернуті назад, що допомагає їм копати, так само як качконіс використовує свої задні ноги як керма, щоб просуватися по воді. Можливо, саме тому єхидни відомі тим, що стрибають з острова на острів. Така орієнтація ніг не спостерігається в жодного іншого ссавця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо в спекотний день єхидни пускають бульбашки із соплів.