Отец 900 детей: самец черепахи помог спасти свой вид от вымирания

Для галапагосской гигантской черепахи решение спасти вид от вымирания нашлось в виде особо влюбчивого старшего самца со склонностью к настойчивости.

Related video

Об этом пишет Forbes.

Спасти вид от вымирания вряд ли просто. Например, красных волков в дикой природе сейчас насчитывается менее 15 особей. Они зажаты автострадами и бюрократией, и теперь цепляются за жизнь, как за соломинку. Исследуются даже гибриды красного волка и койота, чтобы пополнить их численность.

Что касается галапагосской черепахи, то их осталось всего 15 особей на то время, когда защитники природы обратились к черепахе Диего. Родившись более века назад и переехав в зоопарк Сан-Диего в 1930-х годах, Диего впоследствии был признан одной из последних жизнеспособных гигантских черепах острова Гуд-Айленд.

В издании отметили, что к 1960-м годам осталось всего 12 самок и 3 самца галапагосских черепах. Этот вид был близок к вымиранию, из-за чего дирекция Галапагосского национального парка решилась на смелый эксперимент.

В 1976 году была запущена программа разведения и репатриации в неволе, надеясь с помощью науки и упорства повернуть вспять многовековой процесс вымирания галапагосских черепах.

Уже в 1977 году Диего отправили обратно на Галапагосы, где он вылупился, чтобы он присоединился к программе размножения. Самец мгновенно стал звездой СМИ, которому приписывали спасение вида с помощью одной лишь силы либидо. В течение четырех десятилетий Диего стал отцом почти 900 потомков и помог спасти свой вид от вымирания.

Напомним, в штате Миссисипи (США) домашняя черепаха по кличке Миртл, которая исчезла во время разрушительного торнадо в марте, наконец вернулась к своей семье.

Фокус ранее также писал, что очень редкая черепаха впервые стала мамой в возрасте около 100 лет.