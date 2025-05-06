Батько 900 дітей: самець черепахи допоміг врятувати свій вид від вимирання

Для галапагоської гігантської черепахи рішення врятувати вид від вимирання знайшлося у вигляді особливо влюбливого старшого самця зі схильністю до наполегливості.

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Про це пише Forbes.

Врятувати вид від вимирання навряд чи просто. Наприклад, червоних вовків у дикій природі зараз налічується менше 15 особин. Вони затиснуті автострадами та бюрократією, і тепер чіпляються за життя, як за соломинку. Досліджуються навіть гібриди червоного вовка та койота, щоб поповнити їхню чисельність.

Щодо галапагоської черепахи, то їх залишилось всього 15 особин на той час, коли захисники природи звернулися до черепахи Дієго. Народившись понад століття тому і переїхавши до зоопарку Сан-Дієго в 1930-х роках, Дієго згодом був визнаний однією з останніх життєздатних гігантських черепах острова Гуд-Айленд.

У виданні зазначили, що до 1960-х років залишилося всього 12 самок і 3 самці галапагоських черепах. Цей вид був близький до вимирання, через що дирекція Галапагоського національного парку зважилася на сміливий експеримент.

У 1976 році було запущено програму розведення і репатріації в неволі, сподіваючись за допомогою науки і завзятості повернути назад багатовіковий процес вимирання галапагоських черепах.

Уже 1977 року Дієго відправили назад на Галапагоси, де він вилупився, щоб він приєднався до програми розмноження. Самець миттєво став зіркою ЗМІ, якому приписували порятунок виду за допомогою однієї лише сили лібідо. Протягом чотирьох десятиліть Дієго став батьком майже 900 нащадків і допоміг врятувати свій вид від вимирання.

Нагадаємо, у штаті Міссісіпі (США) домашня черепаха на прізвисько Міртл, яка зникла під час руйнівного торнадо в березні, нарешті повернулася до своєї сім'ї.

Фокус раніше також писав, що дуже рідкісна черепаха вперше стала мамою у віці близько 100 років.