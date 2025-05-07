Каракатицы машут друг другу под толщей воды: ученые считают, животные используют язык жестов (видео)

Каракатицы — странные животные с некоторыми странными способами общения. В новом исследовании головоногие моллюски были зафиксированы учеными за любопытным занятием: животные использовали взмахи руками — исследователи полагают, что движения являются частью языка жестов.

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Об этом пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено нейробиологами Софи Коэн-Боденес из Высшей нормальной школы (ENS) во Франции и Университета Вашингтона в Сент-Луисе, а также Питером Нери из ENS и Итальянского технологического института, а его результаты были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv. Результаты новой работы ученых предполагают, что жесты рук головоногих также могут быть мультимодальными сигналами, которые каракатицы получают не только визуально, но и посредством прикосновения. Это указывает на то, что весь спектр общения каракатиц включает в себя несколько чувств.

Самые любопытные существа на Земле

Каракатицы — одни из самых интересных существ на планете. Как и многие другие головоногие моллюски, эти животные демонстрируют признаки мощного интеллекта: результаты предыдущих исследований уже показали, что каракатицы могут:

проходить когнитивные тесты, разработанные для людей;

могут проявлять сдержанность;

обладают длинной и острой памятью;

могут вырабатывать ложные воспоминания;

похоже, проходят фазу быстрого сна.

Учитывая все это, было бы не так уж удивительно, если бы стратегии общения каракатиц также были бы сложными. Известно, что головоногие моллюски используют свои замечательные способности к изменению цвета, чтобы мигать узорами и поляризованным светом друг на друга, декодируемыми способами, которые мы не можем себе представить, с помощью их странных, странных глаз. Они могут общаться химическим путем и, хотя у них нет ушей, могут чувствовать и реагировать на вибрации в воде.

Четыре знака каракатицы: A) Вверх; B) Вбок; C) Крен; D) Корона Фото: bioRxiv

Машут друг другу руками

Известно, что восемь рук и два щупальца на передней части лица каракатицы очень подвижны и ловки — животные используют их для плавания, охоты, добычи пищи и мимикрии. В новом исследовании ученые также попытались выяснить, используют ли каракатицы свои руки для общения.

По словам исследователей, в своей работе ученые представляют ранее не описанный коммуникативный показ у двух видов каракатиц:

Sepia officinalis;

Sepia bandensis.

Отметим, что исследование было проведено на каракатицах, икра которых была собрана в Атлантическом и Индо-Тихоокеанском океанах, а затем инкубирована и выращена в лаборатории. Восемь взрослых обыкновенных и 10 молодых карликовых каракатиц были подвергнуты визуальному тесту. Исследователи записали каракатиц в своих аквариумах, сняв на видео, как животные спонтанно делают знаки своими руками.

В результате ученые отметили четыре различных типа знаков:

вверх, когда руки каракатицы были подняты прямо вверх;

в сторону, когда каракатица двигала руками в одну сторону;

крен, когда руки полностью вращались под головой;

корона, когда руки были расположены в симметричной разделенной конфигурации.

Эти видео были воспроизведены каракатице, либо в правильном положении, либо в перевернутом виде. Каракатица чаще реагировала на видео в правильном положении, обычно возвращая показанный жест.

Отметим, что в эксперименте приняли участие восемь взрослых обыкновенных и восемь молодых карликовых каракатиц. Исследователи использовали гидрофон для записи колебаний в воде при совершении спонтанных жестов, а далее создали на основе этих записей несколько шаблонов.

Затем эти вибрации генерировались в аквариумах испытуемых с помощью гидрофона или сабвуфера. Интересно, что каракатицы махали в ответ на вибрации. Они делали это более надежно, когда вибрации были воспроизведены точно, в то время как перемешанные и обратные версии вызывали более редкие ответы. Все ответы также сопровождались некоторыми вариациями в цвете каракатиц.

В результате ученые пришли к выводу, что каракатицы, вероятно, используют собственный язык жестов для общения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что каракатицы имеют невероятно хорошую память.