Каракатиці махають одне одному під товщею води: вчені вважають, тварини використовують мову жестів (відео)

Каракатиці — дивні тварини з деякими дивними способами спілкування. У новому дослідженні головоногі молюски були зафіксовані вченими за цікавим заняттям: тварини використовували помахи руками — дослідники вважають, що рухи є частиною мови жестів.

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Про це пише Science Alert.

Нове дослідження було проведене нейробіологами Софі Коен-Боденес із Вищої нормальної школи (ENS) у Франції та Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, а також Пітером Нері з ENS та Італійського технологічного інституту, а його результати були опубліковані на сервері препринтів bioRxiv. Результати нової роботи вчених припускають, що жести рук головоногих також можуть бути мультимодальними сигналами, які каракатиці отримують не тільки візуально, а й за допомогою дотику. Це вказує на те, що весь спектр спілкування каракатиць містить у собі кілька почуттів.

Найцікавіші істоти на Землі

Каракатиці — одні з найцікавіших істот на планеті. Як і багато інших головоногих молюсків, ці тварини демонструють ознаки потужного інтелекту: результати попередніх досліджень уже показали, що каракатиці можуть:

проходити когнітивні тести, розроблені для людей;

можуть проявляти стриманість;

мають довгу і гостру пам'ять;

можуть виробляти помилкові спогади;

схоже, проходять фазу швидкого сну.

З огляду на все це, було б не так уже й дивно, якби стратегії спілкування каракатиць також були б складними. Відомо, що головоногі молюски використовують свої чудові здібності до зміни кольору, щоб блимати візерунками й поляризованим світлом один на одного, декодованими способами, які ми не можемо собі уявити, за допомогою їхніх дивних, дивних очей. Вони можуть спілкуватися хімічним шляхом і, хоча у них немає вух, можуть відчувати та реагувати на вібрації у воді.

Чотири знаки каракатиці: A) Вгору; B) Убік; C) Крен; D) Корона Фото: bioRxiv

Махають один одному руками

Відомо, що вісім рук і два щупальця на передній частині обличчя каракатиці дуже рухливі та спритні — тварини використовують їх для плавання, полювання, видобутку їжі та мімікрії. У новому дослідженні вчені також спробували з'ясувати, чи використовують каракатиці свої руки для спілкування.

За словами дослідників, у своїй роботі вчені представляють раніше не описаний комунікативний показ у двох видів каракатиць:

Sepia officinalis;

Sepia bandensis.

Зазначимо, що дослідження було проведено на каракатицях, ікра яких була зібрана в Атлантичному та Індо-Тихоокеанському океанах, а потім інкубована і вирощена в лабораторії. Вісім дорослих звичайних і 10 молодих карликових каракатиць були піддані візуальному тесту. Дослідники записали каракатиць у своїх акваріумах, знявши на відео, як тварини спонтанно роблять знаки своїми руками.

У результаті вчені відзначили чотири різні типи знаків:

вгору, коли руки каракатиці були підняті прямо вгору;

убік, коли каракатиця рухала руками в один бік;

крен, коли руки повністю оберталися під головою;

корона, коли руки були розташовані в симетричній розділеній конфігурації.

Ці відео були відтворені каракатиці, або в правильному положенні, або в перевернутому вигляді. Каракатиця частіше реагувала на відео в правильному положенні, зазвичай повертаючи показаний жест.

Зазначимо, що в експерименті взяли участь вісім дорослих звичайних і вісім молодих карликових каракатиць. Дослідники використовували гідрофон для запису коливань у воді під час здійснення спонтанних жестів, а далі створили на основі цих записів кілька шаблонів.

Потім ці вібрації генерувалися в акваріумах випробовуваних за допомогою гідрофона або сабвуфера. Цікаво, що каракатиці махали у відповідь на вібрації. Вони робили це більш надійно, коли вібрації були відтворені точно, в той час, як перемішані й зворотні версії викликали більш рідкісні відповіді. Усі відповіді також супроводжувалися деякими варіаціями в кольорі каракатиць.

У результаті вчені дійшли висновку, що каракатиці, ймовірно, використовують власну мову жестів для спілкування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що каракатиці мають неймовірно хорошу пам'ять.