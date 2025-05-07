Около 100 лет назад адский шторм охватил мегаполис: с неба посыпался красный снег (фото)

В начале 1930-х годов жители Бостона столкнулись с невероятным адским штормом, изменившим окружающий мир. Регион засыпало снегом, что вовсе не стало сюрпризом для метеорологов, но что действительно удивило ученых и местных жителей — осадки неожиданно оказались красными.

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Об этом пишет IFLScience.

1930-е годы известны неудачной эпохой "пыльной бури" — прискорбного периода в прошлом США, когда плохое управление Великими равнинами привело к катастрофическим условиям, поскольку порошкообразный верхний слой почвы поднялся в воздух. В то же время на локальном уровне это привело к разрушительным пылевым бурям, но самые сильные из них имели далеко идущие последствия, усыпав Новую Англию красным снегом.

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Последствия плохого управления

Исследователи отмечают, что последствия плохого управления земельными ресурсами в современном мире хорошо известны: то, как мы обрабатываем землю с помощью таких действий, как вспашка и уход за местными видами растений может повлиять на здоровье земли.

Результаты исследований указывают, если слишком много практиковать и то, и другое перед ужасной засухой, это приводит к тому, что ландшафт покрывается тонким, похожим на порошок верхним слоем почвы. Когда травы, удерживающие эту почву, исчезают, сильные ветры поднимают мелкие частицы в воздух и они разносятся на километры, а порой и на тысячи километров.

"Кровавые бури"

В некоторых случаях, по словам ученых, частицы преодолели невероятное расстояние, которого оказалось достаточно, чтобы пыль с Великих равнин смешалась со снежными бурями в Новой Англии. Глинисто-красная пыль окрасила снег в красный цвет, но в других местах последствия Пыльной бури ощущались более яростно.

Согласно некоторым записям, пылевые бури привели к тому, что Нью-Йорк погрузился в полумрак, напоминающий частичное затмение, в то время как в других местах фермеры, понесшие убытки от засухи, пострадали еще больше из-за пыли. Жители разных американских штатов также заявляли о таких симптомах, как:

раздражение глаз;

раздражение горла.

Один из самых сильных штормов того периода получил название "Черное воскресенье". СМИ писали о том, что не было ни дня, чтобы Канзас-Сити не был осажден порывом ветра и грязи. В редких случаях, когда ветер стихал на несколько часов, воздух был настолько наполнен пылью, что над городом, казалось, нависло облако тумана. Из-за этой долгой осады пыли и того, что каждое здание было заполнено ею, воздух стал невыносимым для дыхания, и у многих людей в результате появились боли в горле и пылевые простуды.

Ранее Фокус писал о том, что астрономы наконец нашли причину гигантских планетарных пылевых бурь на Марсе.